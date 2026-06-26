Vượt qua vòng bảng, Nhật Bản ‘đụng’ ngay Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển Nhật Bản hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Thụy Điển. Kết quả này giúp Samurai xanh cán đích ở vị trí nhì bảng, đồng thời tạo nên một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng knock-out khi chạm trán Brazil.

Ở lượt đấu cuối bảng F sáng 26-6, Nhật Bản nắm lợi thế lớn khi chỉ cần 1 điểm trước Thụy Điển để chắc chắn đi tiếp. Trong khi đó, Thụy Điển buộc phải hướng tới chiến thắng hoặc ít nhất một kết quả có lợi nhằm nuôi hy vọng giành suất dành cho các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1 và đi tiếp

Chính vì thế, Thụy Điển nhập cuộc chủ động và liên tục tạo sức ép trong khoảng 20 phút đầu. Những pha leo biên của Anthony Elanga cùng khả năng càn lướt của Viktor Gyokeres và Alexander Isak khiến hàng phòng ngự Nhật Bản nhiều phen chao đảo. Tuy nhiên, thủ môn Zion Suzuki tiếp tục chứng minh vì sao anh là chốt chặn đáng tin cậy nhất của đại diện châu Á với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Nhật Bản đứng vững trong cả hiệp 1 trước khi tạo ra bước ngoặt ngay đầu hiệp 2. Phút 56, Ritsu Doan tung đường chọc khe chính xác để Daizen Maeda băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Zetterstrom, mở tỉ số trận đấu.

Nhật Bản sẽ gặp Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026

Bàn thắng giúp Samurai xanh thi đấu hưng phấn hơn và chủ động điều tiết nhịp độ. Tuy nhiên, Thụy Điển không chấp nhận dừng bước. Chỉ sáu phút sau, Viktor Gyokeres xử lý khéo léo rồi kiến tạo để Anthony Elanga tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sức ép dữ dội từ đại diện Bắc Âu. Thụy Điển liên tục dồn đội hình lên tấn công với hy vọng tìm bàn thắng quyết định. Dẫu vậy, hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Nhật Bản cùng phong độ xuất sắc của Zion Suzuki đã giúp đội bóng châu Á đứng vững trước mọi đợt hãm thành.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỉ số hòa 1-1, đủ để Nhật Bản hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng F sau Hà Lan, đội thắng Tunisia 3-1 để có 7 điểm. Vòng sau, Hà Lan sẽ chạm trán Morocco, đội nhì bảng C.

Đối thủ tiếp theo của Samurai xanh sẽ là Brazil (nhất bảng C), đội bóng giàu truyền thống bậc nhất lịch sử World Cup và là ứng cử viên hàng đầu của Mundial năm nay. Cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Brazil hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trận cầu đáng xem nhất vòng 1/16. Một bên là đội bóng Nam Mỹ mà ai cũng ái ngại, bên kia là tập thể giàu tính tổ chức, kỷ luật và luôn biết cách tạo nên bất ngờ trước những ông lớn của bóng đá thế giới.