Xuân Son được bầu vào Ban cán sự đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách ban cán sự tại ASEAN Cup 2026, với tấm băng đội trưởng trao cho Quang Hải và hai đội phó Xuân Son, Hoàng Đức.

Sau 3 ngày hội quân, ổn định lực lượng, đội tuyển Việt Nam đã chính thức công bố ban cán sự.

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được ban huấn luyện tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son.

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 đấu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, Quang Hải và Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội phó, hỗ trợ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh.

Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này, Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương, vì vậy ban huấn luyện đã giao trọng trách đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải.

Xuân Son (trái) cùng Hoàng Đức làm đội phó, hỗ trợ đội trưởng Quang Hải trong chiến dịch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam

Việc được tín nhiệm tiếp tục khẳng định vai trò của Quang Hải trong tập thể đội tuyển Việt Nam. Không chỉ là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn về chuyên môn, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, khả năng kết nối các thành viên trong đội và là tấm gương trong tập luyện cũng như sinh hoạt.

Trước đó Quang Hải từng vinh dự đeo băng đội trưởng U20 Việt Nam tại World Cup U20-2017, sau đó là U23 Việt Nam và nay tiếp tục đảm nhận cương vị đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh những đóng góp trong màu áo đội tuyển, Quang Hải vừa trải qua mùa giải 2025/26 thành công cùng CLB Công an Hà Nội khi cùng đội bóng giành chức vô địch V-League, đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tương tự, Nguyễn Hoàng Đức cũng là gương mặt quen thuộc trong ban cán sự đội tuyển, nhiều lần được tín nhiệm ở vai trò đội phó.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son lần đầu tiên góp mặt với cương vị đội phó. Điều này không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt của anh trong màu áo đội tuyển, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt.

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội rồi sang Hàn Quốc tập huấn từ 2-7 đến 14-7, sau đó trở lại quê nhà đá giao hữu Myanmar trên sân Thái Nguyên ngày 18-7.

Xuân Son cùng đồng đội sẽ chính thức hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup bằng trận ra quân gặp Timor Leste ngày 24-7.