Vòng hai World Cup hấp dẫn ra sao?

ANTD.VN - Các trận đấu vòng knock-out ở World Cup 2026 hứa hẹn diễn ra vô cùng hấp dẫn bởi là vòng đấu loại trực tiếp, mọi sai lầm đều phải trả giá và chiến thắng là mục tiêu tối thượng đưa các đội tuyển tiến vào tứ kết: Nam Phi - Canada (28-6), Brazil - Nhật Bản (29-6), Đức - Paraguay (29-6), Hà Lan - Morocco (29-6), Bờ Biển Ngà - Na Uy (30-6), Pháp - Thụy Điển (30-6), Mỹ - Bosnia & Herzegovina (1-7), Argentina - Cabo Verde (3-7), Australia - Ai Cập (3-7)…

Khán giả mang đến thành công lớn cho World Cup 2026

“Lọ Lem” truyền cảm hứng

Nhìn lại vòng bảng, theo chúng tôi có 3 câu chuyện nổi bật nhất:. Sự ổn định tuyệt đối của tuyển Pháp - đội đầu tiên toàn thắng 3 trận; thành công ngoạn mục và bất ngờ của các đội như Cabo Verde hay Bosnia & Herzegovina; thể thức 48 đội lần đầu tiên đã tạo ra cuộc đua cực kỳ hấp dẫn giữa các đội xếp thứ ba, khiến lượt trận cuối ở hầu hết các bảng đều còn ý nghĩa quyết định.

Cabo Verde chính là câu chuyện “Cinderella” truyền cảm hứng lớn nhất của World Cup 2026 tính đến thời điểm này. Một quốc đảo chỉ khoảng nửa triệu dân, lần đầu tiên dự World Cup, phá vỡ tất cả các dự đoán để vượt qua bảng đấu có những đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia giành vé vào vòng 32 đội. Họ khiến cả thế giới túc cầu ngỡ ngàng, khâm phục và hâm mộ. Điều khiến Cabo Verde gây ấn tượng không chỉ là thành tích, mà còn là cách họ đạt được thành tích đó. Thủ môn kỳ cựu Vozinha cùng hàng thủ chơi xuất sắc khiến một trong những ứng cử viên vô địch là Tây Ban Nha phải chia điểm ở trận ra quân. Đây được xem là cú sốc đầu tiên của giải.

Trận thứ hai Cabo Verde phòng ngự cực kỳ kỷ luật, giữ cự ly đội hình tốt. Hai lần bị Uruguay gây sức ép nhưng Cabo Verde vẫn kiên cường gỡ hòa 2-2. Kevin Pina ghi bàn thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử đội tuyển “tí hon” từ một cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt còn Hélio Varela ghi bàn gỡ hòa 2-2. Lượt cuối Cape Verde hòa Saudi Arabia 0-0 trong khi Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0, giúp Cabo Verde chính thức đứng nhì bảng H và lọt vào vòng knock-out. “World Cup không chỉ dành cho những cường quốc bóng đá, mà dành cho tất cả các quốc gia” - ông Pedro Leitao “Bubista” - HLV đội tuyển Cabo Verde phát biểu. Hình ảnh các cầu thủ Cabo Verde ôm nhau ăn mừng được truyền thông quốc tế gọi là một trong những khoảnh khắc đẹp và cảm động nhất vòng bảng, minh chứng thành công rõ ràng nhất cho mục tiêu FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội là tạo cơ hội để những nền bóng đá nhỏ, quốc gia nhỏ, thậm chí cực nhỏ viết nên câu chuyện cổ tích “Lọ Lem” của riêng mình.

Cabo Verde - hiện tượng thú vị nhất vòng bảng World Cup 2026

Pháp: Ứng viên vô địch sáng giá nhất

Phong độ thi đấu nổi bật nhất thuộc về các “chú gà trống Gô-loa” khi toàn thắng giòn giã cả 3 trận vòng bảng. Chiến thắng 4-1 trước Na Uy giúp họ đứng đầu bảng I với 9 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn thắng, hiệu số +8, trở thành một trong những ứng cử viên vô địch sáng giá nhất. Ở nhánh đấu của Pháp, họ có lợi thế nếu đi sâu vào giải thì không phải di chuyển quá xa xung quanh các sân vận động bờ Đông nước Mỹ. Điều này giúp các chú gà trống không phải mất quá nhiều sức lẫn thời gian nghỉ ngơi.

Argentina, Hà Lan, Mexico, Na Uy… là các đội thể hiện đúng phong độ. Hà Lan có hàng tấn công sắc bén với Cody Gakpo, hàng phòng ngự chắc chắn và vươn lên giữ kỷ lục14 trận bất bại dài nhất lịch sử đấu trường World Cup (không tính loạt sút luân lưu). Nếu vượt qua thử thách lớn Morocco ở vòng 2, Hà Lan sáng cửa vào tứ kết khi ở vòng 16 họ chỉ gặp 1 trong 2 đội Nam Phi hoặc Canada.

Những đội bị loại gây thất vọng tràn trề là Thổ Nhĩ Kỳ, Uruguay, Scotland… Hàn Quốc nhận “vé vớt” do xếp thứ 3 bảng A cũng không làm cổ động viên xứ Kim chi vui. Mỹ và Canada đều thua trận cuối vòng bảng, song họ đều lọt vào vòng 2 để hàng triệu cổ động viên nhà nuôi tiếp giấc mơ World Cup. Đội tuyển Ai Cập lần đầu tiên trong lịch sử được lọt vào vòng 2 World Cup, hay đội tuyển Iran gặp khá nhiều vất vả hậu trường vẫn thi đấu với tinh thần quả cảm giành được 3 trận hòa, trở thành đội thứ ba bảng G lọt vào vòng 2 cũng là điều đáng chú ý.

Các chân sút cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) toàn “gương mặt thân quen” là Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Pháp), Erling Haaland (Na Uy), Vinícius Júnior (Brazil)… Cristiano Ronaldo có cú đúp tại giải, khẳng định chớ có xem thường và chê anh già!