Nguyễn Xuân Son: "Tôi muốn giành Vua phá lưới, nhưng cúp vô địch cho Việt Nam quan trọng hơn"

ANTD.VN - Sáng 27-6, bên lề buổi tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026, đội phó Nguyễn Xuân Son đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý.

Ngày 27-6, bên cạnh việc duy trì tập luyện, đội tuyển Việt Nam công bố ban cán sự tại chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được tín nhiệm trao băng đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son.

Chia sẻ về lần đầu tiên góp mặt trong ban cán sự đội tuyển, tiền đạo gốc Brazil nhập tịch Nguyễn Xuân Son bày tỏ: "Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được góp mặt ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc".

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang tích cực cùng tuyển Việt Nam tập luyện, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

Tiền đạo sinh năm 1997 cho biết anh không cảm thấy áp lực với trọng trách mới, mà xem đó là niềm tự hào và động lực để cống hiến nhiều hơn.

"Đây như là một đặc ân đối với tôi, một điều rất đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đội tuyển hoàn thành mọi nhiệm vụ", Xuân Son chia sẻ.

Nhắc đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển, Nguyễn Xuân Son khẳng định thành công của tập thể luôn được đặt lên trên những cột mốc cá nhân.

Anh nhấn mạnh: "Tôi luôn muốn ghi bàn và hướng tới danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp vô địch. Tôi muốn cùng đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu này".

Sau quãng thời gian điều trị chấn thương, Xuân Son cho biết anh đang từng bước lấy lại phong độ tốt nhất. Hiện tại tôi cảm thấy thể lực rất ổn và sẽ cố gắng ghi bàn, kiến tạo cũng như hoàn thành những yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra".

Tân đội phó của đội tuyển Việt Nam cũng gửi lời động viên tới đội trưởng kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị hồi phục chấn thương, đồng thời đánh giá cao phẩm chất của tân binh Việt kiều trẻ Ngô Đăng Khoa.

Riêng với Geovane Magno - Nguyễn Tài Lộc, cầu thủ đồng hương Brazil vừa lên tuyển không lâu sau khi nhập tịch thành công, Xuân Son bày tỏ đồng cảm và gửi lời động viên.

Anh nói: "Tài Lộc đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. Cậu ấy đã thi đấu ở Việt Nam nhiều năm và hoàn toàn xứng đáng có mặt tại đội tuyển. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy hòa nhập thật nhanh để cùng đóng góp cho đội tuyển".

Trước những kỳ vọng dành cho hàng công đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son khẳng định anh luôn tôn trọng mọi quyết định chuyên môn của HLV Kim Sang-sik: "Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nhiệm vụ của tôi là thi đấu, ghi bàn và giúp đỡ toàn đội. Còn việc lựa chọn đội hình là quyết định của HLV trưởng".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1-7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7, rồi về nước đá giao hữu với Myanmar ngày 18-7, trước khi chính thức hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026.