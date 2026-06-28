Kane đi vào lịch sử, tuyển Anh đi tiếp với ngôi đầu bảng

ANTD.VN - Đội tuyển Anh khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Panama, qua đó giành ngôi nhất bảng L. Jude Bellingham là người khai thông bế tắc trước khi Harry Kane ghi bàn ấn định chiến thắng và thiết lập cột mốc mới trong lịch sử Tam sư.

Dù đã chính thức hết cơ hội đi tiếp sau hai lượt trận đầu tiên, Panama vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm và gây ra nhiều khó khăn cho Anh, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. Đây là quãng gian mà Tam sư hoàn toàn bế tắc trong tấn công dù chơi lấn lướt.

Bellingham mở điểm cho Tam sư

Sau giờ nghỉ, sức ép liên tục của Anh cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 62, từ một tình huống phạt góc, Jude Bellingham chọn vị trí thông minh trước khi tung cú dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Panama để mở tỉ số trận đấu.

Chỉ 5 phút sau, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo chính xác cho Harry Kane bật cao đánh đầu tung lưới đối phương, nâng tỉ số lên 2-0.

Harry Kane nâng tỉ số lên 2-0

Pha lập công này không chỉ giúp tuyển Anh đặt một tay vào chiến thắng mà còn đưa Kane đi vào lịch sử.

Đội trưởng Tam sư chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup với 11 pha lập công, vượt qua mọi đàn anh từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Anh kết thúc vòng bảng với 7 điểm cùng vị trí nhất bảng L, qua đó hiên ngang tiến vào vòng 1/16 World Cup 2026. Xếp nhì bảng này là Croatia, đội đã thắng Ghana 2-1 để kịp lấy vé chính thức.