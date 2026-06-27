Muốn có vé vớt, tuyển Hàn Quốc phải chờ vào phép màu

ANTD.VN - Những diễn biến bất lợi tại lượt trận sáng 27-6 đẩy Hàn Quốc xuống vị trí 8/8 đội hạng ba giành quyền đi tiếp, trong bối cảnh còn tới 3 bảng đấu chưa kết thúc.

Tính tới trưa ngày 27-6, có 9/12 bảng đấu World Cup 2026 đã hạ màn. Kéo theo đó là những biến động trên bảng xếp hạng các đội hạng ba, nơi 8/12 cái tên có thành tích tốt (xếp từ trên xuống) được "vớt" vào vòng 1/16.

Hiện có 5 đội hạng ba đã chắc chắn giành quyền đi tiếp gồm Thụy Điển (bảng F, 4 điểm, hiệu số 0), Ecuador (bảng E, 4 điểm, 0), Bosnia và Herzegovina (bảng B, 4 điểm, -1), Paraguay (bảng D, 4 điểm, -2) và Senegal (bảng A, 3 điểm, +2).

Cơ hội có vé vớt cho tuyển Hàn Quốc là cực kỳ mong manh

Đội tuyển Hàn Quốc từ vị trí thứ 4 trong nhóm 12 đội sau một ngày đã rơi xuống hạng 8/12, vị trí giành tấm vé cuối cùng. Muốn đi tiếp, Hàn Quốc phải xếp trên ít nhất 4 đội.

Song Heung-min cùng đồng đội đang hơn Scotland (3 điểm), Uruguay (2 điểm) - những đội đã thi đấu xong. Nhưng họ còn phải chờ 3 bảng đấu khác hạ màn, và sẽ bị loại ngay lập tức nếu có 1 bảng đấu kết thúc theo hướng bất lợi.

Ở bảng K, Conggo (1 điểm, hiệu số -1) sẽ gặp Uzbekistan (0 điểm, -7) để tranh hạng ba. Nếu Conggo thắng, hoặc Uzbekistan thắng cách biệt 6 bàn trở lên, Hàn Quốc sẽ bị loại.

Tại bảng L, Croatia (3 điểm, hiệu số -1) sẽ gặp đội đầu bảng là Anh. Nếu Croatia thắng hoặc hòa Anh, Hàn Quốc sẽ bị loại.

Với bảng J, Áo (3 điểm, hiệu số 0) và Algeria (3 điểm, hiệu số -2) sẽ gặp nhau ở trận xác định vị trí nhì, ba. Nếu hai đội hòa nhau, Hàn Quốc sẽ bị loại.

Nhìn chung, cơ hội cho Hàn Quốc lúc này là cực kỳ mong manh. Người hâm mộ xứ Kim chi có lẽ chỉ có thể hy vọng vào một phép màu trong ngày vòng bảng World Cup 2026 chính thức hạ màn (28-6).