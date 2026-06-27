1 thẻ đỏ và 12 bàn thua, đội bóng châu Á sớm chia tay World Cup 2026

Iraq là một trong 9 đại diện châu Á tham dự World Cuo 2026. Đội bóng Tây Á để thua đậm Na Uy 1-4 và thua Pháp 0-3, song vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng đậm Senegal tại lượt cuối hôm nay 27-6.
Đáng tiếc, đại diện châu Á đã không thể tạo bất ngờ.
Senegal áp đảo hoàn toàn các thống kê với 69% quyền kiểm soát bóng, 30 cú sút với 12 lần trúng đích trong khi Iraq chỉ vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích.
Senegal sớm mở tỉ số ngày phút thứ 4 nhờ công Habib Diarra. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với Iraq khi trung vệ Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 13 do phạm lỗi ngăn cản trái phép Sadio Mane xâm nhập vòng cấm.
Lợi thế hơn người giúp Senegal dễ dàng có thêm 4 bàn thắng nhờ công Sarr (phút 56), Pape (phút 59, 71) và Iliman (phút 82).
Chiến thắng đậm 5-0 giúp Senegal (3 điểm, hiệu số +2) xếp hạng ba bảng I và rộng cửa giành vé dành cho 8 đội xếp hạng ba có thành tích tốt ở 12 bảng đấu.
Trong khi đó, Iraq sớm chia tay World Cup 2026 với 1 thẻ đỏ cùng 12 bàn thua. Dấu ấn hiếm hoi của đại diện châu Á là bàn thắng vào lưới Na Uy trong trận ra quân.