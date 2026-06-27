1 thẻ đỏ và 12 bàn thua, đội bóng châu Á sớm chia tay World Cup 2026

ANTD.VN - Sáng 27-6, Iraq thua đậm Senegal 0-5 tại lượt trận cuối bảng I, qua đó chính thức khép lại hành trình tại World Cup 2026 mà không có điểm nào.

Iraq là một trong 9 đại diện châu Á tham dự World Cuo 2026. Đội bóng Tây Á để thua đậm Na Uy 1-4 và thua Pháp 0-3, song vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng đậm Senegal tại lượt cuối hôm nay 27-6.

Đáng tiếc, đại diện châu Á đã không thể tạo bất ngờ.

Senegal (áo trắng) thắng đậm Iraq 5-0

Senegal áp đảo hoàn toàn các thống kê với 69% quyền kiểm soát bóng, 30 cú sút với 12 lần trúng đích trong khi Iraq chỉ vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích.

Senegal sớm mở tỉ số ngày phút thứ 4 nhờ công Habib Diarra. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với Iraq khi trung vệ Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 13 do phạm lỗi ngăn cản trái phép Sadio Mane xâm nhập vòng cấm.

Lợi thế hơn người giúp Senegal dễ dàng có thêm 4 bàn thắng nhờ công Sarr (phút 56), Pape (phút 59, 71) và Iliman (phút 82).

Iraq rời World Cup 2026 với tấm thẻ đỏ của Rebin Sulaka và 12 bàn thua

Chiến thắng đậm 5-0 giúp Senegal (3 điểm, hiệu số +2) xếp hạng ba bảng I và rộng cửa giành vé dành cho 8 đội xếp hạng ba có thành tích tốt ở 12 bảng đấu.

Trong khi đó, Iraq sớm chia tay World Cup 2026 với 1 thẻ đỏ cùng 12 bàn thua. Dấu ấn hiếm hoi của đại diện châu Á là bàn thắng vào lưới Na Uy trong trận ra quân.