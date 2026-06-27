ANTD.VN - Đã sớm giành vé vào vòng knock-out nhưng Pháp vẫn cho thấy khát khao khép lại vòng bảng bằng một màn trình diễn thuyết phục. Trước một Na Uy chủ động cất hàng loạt trụ cột, Les Bleus dễ dàng giành chiến thắng 4-1, trong đó Ousmane Dembele trở thành tâm điểm với cú hat-trick đẳng cấp.

Rạng sáng 27-6, HLV Stale Solbakken khiến nhiều người bất ngờ khi thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Senegal. Những ngôi sao như Erling Haaland hay Martin Odegaard đều được giữ sức nhằm chuẩn bị cho vòng 1/16, khiến Na Uy ra sân với đội hình dự bị.

Dembele có hat-trick cho ĐT Pháp

Ở chiều ngược lại, tuyển Pháp vẫn tung ra lực lượng gần như mạnh nhất với mục tiêu giành trọn vẹn 9 điểm sau vòng bảng. Điều đó khiến trận đấu diễn ra mất cân bằng ngay từ những phút đầu tiên.

Sức ép liên tục của đội bóng áo lam nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút thứ 7. Từ một pha phối hợp sắc nét, Dembele thoát xuống rồi tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân phải, đánh bại thủ môn đối phương để mở tỉ số.

Bàn thắng càng giúp Pháp thi đấu hưng phấn. Chỉ 13 phút sau, Dembele tiếp tục lên tiếng bằng một pha cứa lòng chân trái đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho Les Bleus.

Na Uy không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 21, Aasgaard tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Pháp để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, mang lại hy vọng cho đội bóng Bắc Âu.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Na Uy làm được trong hiệp một. Phút 32, Dembele hoàn tất màn trình diễn hoàn hảo khi ghi bàn thắng thứ ba sau một pha dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, hoàn tất cú hat-trick ngay trước giờ nghỉ.

Tuyển Pháp "vùi dập" Na Uy khi Haaland vắng mặt

Sang hiệp hai, Na Uy có cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách khi được hưởng phạt đền. Thế nhưng trên chấm 11m, Jorgen Strand Larsen lại không thể đánh bại Mike Maignan, bỏ lỡ cơ hội đưa trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.

Trong khoảng thời gian còn lại, Pháp chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Les Bleus tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm và chỉ cần chờ đến phút bù giờ cuối cùng để khép lại chiến thắng. Phút 90+4, tài năng trẻ Desire Doue ghi tên mình lên bảng điện tử sau pha dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng áo lam.

Ba điểm giúp Pháp kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang tiến vào vòng 1/16 với tư cách đội nhất bảng I. Màn trình diễn thuyết phục trước Na Uy cũng cho thấy Les Bleus đang đạt phong độ rất cao trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Trong khi đó, dù nhận thất bại đậm với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Na Uy vẫn hoàn thành mục tiêu giữ sức cho các trụ cột. Đội bóng Bắc Âu sẽ bước vào vòng 1/16 với màn chạm trán Bờ Biển Ngà lúc 0h00 ngày 1-7.

Ở diễn biến còn lại của bảng I, Senegal có trận đấu vớt vát khi đè bẹp Iraq 5-0. Đại diện châu Phi hiện có 3 điểm cùng hiệu số +2, hy vọng sẽ lách qua khe cửa hẹp để giành vé đi tiếp.