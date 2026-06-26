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Hòa 0-0, Australia và Paraguay dắt tay nhau đi tiếp

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Băng Tâm

ANTD.VN - Sáng 26-6, Australia và Paraguay cùng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 sau trận hòa không bàn thắng tại lượt cuối bảng D.

Lượt cuối bảng D chứng kiến cuộc cạnh tranh ngôi nhì bảng giữa hai đội cùng 3 điểm là Australia và Paraguay. Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, Australia chỉ cần một trận hòa để đạt mục tiêu.

Hiệp 1 chứng kiến sự lấn lướt của Australia về cả quyền kiểm soát bóng, số lần dứt điểm, số cú sút trúng đích, trước khi Paraguay lấy lại thế trận trong hiệp 2.

Thế nhưng cả hai đội đều không thể có bàn thắng.

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Australia (giữa) vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 với tư cách nhì bảng D

Ở trận đấu cùng giờ, Thổ Nhĩ Kỳ ngược dòng đánh bại chủ nhà Mỹ 3-2. Dù vậy, kết quả này chỉ mang ý nghĩa an ủi cho Thổ Nhĩ Kỳ với trận thắng duy nhất, trước khi nói lời chia tay World Cup 2026 do xếp chót bảng đấu.

Trong khi đó, Mỹ đi tiếp với ngôi đầu bảng và sẽ gặp Bosnia và Herzegovina (hạng ba bảng B) ở vòng 1/16.

Australia xếp nhì bảng D và sẽ gặp đội nhì bảng G (Áo hoặc Algeria). Trong khi Paraguay với 4 điểm cũng đã chắc chắn một suất vào vòng đấu loại trực tiếp dành cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt ở 12 bảng đấu.

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Xếp hạng chung cuộc bảng D

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Từ khóa:

#World Cup 2026 #Đội tuyển Australia

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