HLV tuyển Nhật Bản tin 'có thể thắng Brazil'

ANTD.VN - Chiến thắng 3-2 trước Brazil tại trận giao hữu tháng 10-2025 đóng vai trò điểm tựa tinh thần cho thầy trò HLV Hajime Moriyas khi tái đấu đội 5 lần vô địch World Cup tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Ngày 26-6, Nhật Bản khép lại vòng bảng World Cup 2026 với trận hòa Thụy Điển 1-1, qua đó giành 5 điểm cùng tấm vé vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng F.

Đại diện châu Á sẽ gặp nhất bảng C là Brazil - đội giàu thành tích nhất World Cup với 5 chức vô địch, đồng thời là ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này - tại trận đấu lúc 0h ngày 30-6.

Nhật Bản trong chiến thắng 3-2 trước Brazil hồi tháng 10-2025

HLV Hajime Moriyas tin đội nhà có thể thắng Brazil tại World Cup 2026

Trước thử thách cực đại mang tên Brazil, HLV Hajime Moriyas của Nhật Bản vẫn bày tỏ lạc quan, tin tưởng vào chiến thắng cho đội nhà.

"Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất quý giá cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, nhưng tôi tin Nhật Bản có cơ hội chiến thắng. Chúng tôi muốn tìm kiếm những cơ hội để giành chiến thắng và chuẩn bị kỹ lưỡng với tư cách là một đội có thể tiến vào vòng tiếp theo", HLV Hajime Moriyas nói.

Tại World Cup 2026, Nhật Bản thể hiện trình độ và phong độ tốt, với 3 trận bất bại vòng bảng, lần lượt hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0 (chiến thắng đậm nhất lịch sự dự World Cup của Nhật Bản), hòa Thụy Điển 1-1.

Đáng chú ý, lần gặp Brazil gần nhất khi giao hữu tháng 10-2025, Nhật Bản gây chấn động khi ngược dòng thắng đối thủ này 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0.

Nhắc đến chiến thắng trước Brazil chưa đầy một năm trước, HLV Hajime Moriyas bày tỏ thận trọng: "Đó là trận đấu mà chúng tôi đã cho thấy chất lượng và khả năng của mình. Tôi nghĩ động lực của Brazil giờ đây sẽ còn cao hơn nữa. Bản thân tôi cũng rất mong chờ được thi đấu với một Brazil thực sự nghiêm túc. Chúng tôi sẽ phải thể hiện lối chơi của mình tốt hơn nữa ở vòng đấu tới".

Nhật Bản hiện đang là đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 17 thế giới). Thành tích tốt nhất của Samurai Blue tại đấu trường World Cup là bốn lần vào vòng 1/16 các năm 2002, 2010, 2018, 2022.

Trước thềm World Cup 2026, HLV Hajime Moriyas gây chú ý khi đặt mục tiêu cùng đội bóng quê hương giành chức vô địch. Mục tiêu này nằm trong chiến lược phát triển bóng đá Nhật Bản tới năm 2030, cũng là cách để nhà cầm quân 57 tuổi khích lệ ý chí chiến đấu của học trò.