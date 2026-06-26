Siêu máy tính dự đoán trận Na Uy vs Pháp: Haaland và Mbappe, ai sẽ thắng?

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp lúc 2h00 ngày 27-6 được xem là trận đấu tâm điểm của bảng I World Cup 2026. Cả hai đội đều đã sớm giành vé vào vòng 32 đội, nhưng vẫn cần phân định đội nào khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Theo kết quả mô phỏng trận đấu từ siêu máy tính Opta, tuyển Pháp là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Theo đó, Les Bleus có 55,4% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, cơ hội để Na Uy tạo nên bất ngờ là 23%, còn xác suất hai đội chia điểm ở mức 21,6%.

Pháp và Na Uy đại chiến vì ngôi đầu bảng I

Nếu giành ít nhất một trận hòa, Pháp sẽ giữ vững ngôi nhất bảng I nhờ hiệu số vượt trội. Điều đó cũng đồng nghĩa Les Bleus sẽ bước vào vòng knock-out với lợi thế về nhánh đấu.

Sau hai trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Didier Deschamps tiếp tục chứng minh vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ lần lượt đánh bại Senegal 3-1 và Iraq 3-0 để giành trọn vẹn 6 điểm. Trong đó Kylian Mbappe ghi 4 bàn.

Tiền đạo sinh năm 1998 đã có 16 bàn thắng sau 16 lần ra sân tại World Cup, cân bằng thành tích của Miroslav Klose trước khi Lionel Messi vươn lên dẫn đầu với 18 pha lập công.

Dù đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, tuyển Pháp vẫn còn động lực rất lớn. Nếu đánh bại Na Uy, Les Bleus sẽ mới có lần thứ hai trong lịch sử toàn thắng cả ba trận vòng bảng World Cup. Lần gần nhất họ làm được điều này là năm 1998, giải đấu mà đội tuyển áo lam sau đó lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà.

Đáng chú ý, HLV Didier Deschamps sẽ không trực tiếp chỉ đạo trận đấu do trở về Pháp chịu tang mẹ. Người thay ông điều hành đội bóng bên ngoài đường biên sẽ là trợ lý kỳ cựu Guy Stephan.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Na Uy cũng đang trải qua một kỳ World Cup đáng nhớ. Đội bóng Bắc Âu khởi đầu bằng chiến thắng 4-1 trước Iraq trước khi vượt qua Senegal với tỉ số 3-2 để sớm đoạt vé đi tiếp.

Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ bùng nổ với 4 bàn được ghi. Nếu tiếp tục lập từ 2 bàn trở lên trước Pháp, chân sút của Man City sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử World Cup ghi ít nhất 2 bàn ở ba trận liên tiếp trong một kỳ Mundial.

Cuộc so tài giữa Mbappe và Haaland vì thế hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất của trận đấu. Một bên là hàng công giàu tốc độ, kỹ thuật của Pháp, bên kia là sức mạnh và khả năng săn bàn đáng sợ của Haaland. Dù Opta nghiêng về Les Bleus, tỉ lệ 23% của Na Uy vẫn mở ra hy vọng về một trận đôi công hấp dẫn giữa hai đội đang sở hữu phong độ cao bậc nhất World Cup 2026.