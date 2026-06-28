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Ngô Đăng Khoa rời tuyển Việt Nam, lỡ hẹn ASEAN Cup 2026

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Băng Tâm

ANTD.VN - Tiền vệ 20 tuổi Ngô Đăng Khoa đã phải nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam cùng chiến dịch ASEAN Cup 2026 do tái phát chấn thương.

Ngô Đăng Khoa (hay còn gọi Khoa Ngô) gặp chấn thương từ khi còn thi đấu tại CLB Công an TP.HCM. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2.

Trong những ngày tập trung vừa qua cùng đội tuyển, Đăng Khoa không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ tập hồi phục và điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

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Đăng Khoa và HLV Kim Sang-sik trên tuyển

Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Đăng Khoa có nguy cơ tổn thương nặng hơn, thậm chí rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

Trưa 27-6, HLV trưởng Kim Sang-sik đã trực tiếp trao đổi với Ngô Đăng Khoa. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, Ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện để tiền vệ trẻ này trở về CLB tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương.

Việc trở lại CLB sẽ giúp Đăng Khoa có điều kiện theo dõi và điều trị chấn thương một cách liên tục, hướng tới mục tiêu sớm bình phục và trở lại thi đấu.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Dù chưa có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển vì chấn thương, việc được triệu tập lần này vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của cầu thủ trẻ mới 20 tuổi này.

Hi vọng Đăng Khoa sớm bình phục để tiếp tục theo đuổi mục tiêu cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Khoa Ngô sinh 30-6-2006 tại Australia, có bố và mẹ đều là người Việt Nam, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Perth Glory, là cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng giải VĐQG Australia (mùa 2025/26).

Ngày 4-1-2026, Đăng Khoa về Việt Nam khoác áo CLB Công an TP.HCM, giành chức vô địch Cúp quốc gia 2025/26.

Tháng 5 vừa qua, anh nhập tịch thành công và ngay lập tức được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Đáng tiếc chấn thương tái phát khiến Đăng Khoa phải nói lời chia tay chỉ sau 2 ngày hội quân.

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Từ khóa:

#Ngô Đăng Khoa #Kim Sang Sik #Đội tuyển Việt Nam

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