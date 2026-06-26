Ecuador tạo kỳ tích World Cup, đánh bại Đức để vào vòng trong

ANTD.VN - Rạng sáng 26-6, Ecuador đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026, khi lội ngược dòng đánh bại Đức với tỉ số 2-1 ở lượt trận cuối bảng E. Chiến thắng kịch tính không chỉ giúp đại diện Nam Mỹ giành vé vào vòng 32 đội, mà còn chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trước các đối thủ châu Âu tại sân chơi World Cup.

Do đã sớm giành ngôi đầu bảng sau hai lượt trận đầu tiên, tuyển Đức bước vào cuộc đối đầu với tâm lý khá thoải mái. Dù vậy, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann vẫn khởi đầu đầy ấn tượng khi chỉ mất đúng hai phút để mở tỉ số, sau pha dứt điểm một chạm của Leroy Sane.

Ecuador tạo nên kỳ tích World Cup với việc đánh bại Đức

Không nao núng sau bàn thua sớm, Ecuador dần lấy lại thế trận và tạo ra câu trả lời đầy mạnh mẽ. Phút 9, Nilson Angulo tận dụng sự thiếu dứt khoát của hàng thủ Đức trước khi tung cú sút quyết đoán hạ gục Manuel Neuer, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hiệp hai diễn ra với tốc độ cao cùng nhiều tình huống gây tranh cãi. Đức từng được hưởng một quả phạt đền sau pha va chạm giữa Joel Ordonez và Kai Havertz trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, nữ trọng tài Mary Victoria Penso quyết định hủy bỏ quả phạt đền khi xác định Leroy Sane đã phạm lỗi trước đó.

Ecuador chơi lột xác ở trận này

Trong bối cảnh buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, Ecuador liên tục gia tăng sức ép. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 77. Từ quả phạt góc do Pedro Vite thực hiện, Kevin Rodriguez đánh đầu chuyền bóng vào khu vực cấm địa. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành, Gonzalo Plata nhanh chân dứt điểm tung lưới Neuer, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc cho Ecuador.

Những phút cuối, tuyển Đức dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Ecuador đã đứng vững trước sức ép để bảo toàn chiến thắng lịch sử.

Ecuador có mặt ở vòng 32 đội

Dù nhận thất bại đầu tiên tại World Cup 2026 và bỏ lỡ cơ hội thiết lập kỷ lục 12 chiến thắng liên tiếp ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Đức vẫn giành ngôi đầu bảng E nhờ thành tích hai trận thắng.

Trong khi đó, Ecuador có 4 điểm, đảm bảo là 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và cầm trong tay tấm vé đi tiếp lịch sử.

Ở trận đấu còn lại, Bờ Biển Ngà cũng kịp ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Curacao (cú đúp của Pepe), để chiếm ngôi nhì bảng E.