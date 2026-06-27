Bỉ và Ai Cập đi tiếp, Iran chờ vé vớt

ANTD.VN - Trận hòa quý giá trước Ai Cập tại lượt cuối giúp Iran có 3 điểm làm vốn trong cuộc cạnh tranh 8 vé vớt vào vòng 1/16 dành cho các đội xếp thứ ba vòng bảng World Cup 2026.

Trưa 27-6, bảng G World Cup 2026 hạ màn. Không có bất ngờ nào khi Bỉ giành trọn 3 điểm sau chiến thắng đậm 5-1 trước đội bét bảng New Zealand.

Trận này, Leandro Trossard lập cú đúp ở phút 28 và 50, Kevin De Bruyne góp 1 siêu phẩm thành bàn ở phút 67, trước khi Lukaku đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 (phút 86) rồi kiến tạo cho Alexis Saelemaekers ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 phút 90+5.

Iran (3 điểm, hiệu số 0) nắm cơ hội lớn giành vé đi tiếp cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt

Ở trận đấu cùng giờ, Iran dù chiếm quyền kiểm soát bóng ít hơn song ngang ngửa với Ai Cập về số cơ hội dứt điểm, cũng như bàn thắng. Trận đấu được định đoạt ngay trong 15 phút đầu, khi Madmoud Saber mở tỉ số cho Ai Cập phút 5, còn Ramin gỡ 1-1 cho Iran phút 14.

Kết thúc lượt cuối với cùng 5 điểm, Bỉ (nhất bảng) và Ai Cập (nhì bảng) dắt tay nhau đi tiếp. Trong khi Iran có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại 0 nắm cơ hội lớn lọt nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hiện tại, Iran đang xếp hạng 6/12 đội hạng ba, trong bối cảnh giải chỉ còn 3 bảng đấu chưa hạ màn.