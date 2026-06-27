Chưa hết vòng bảng, World Cup 2026 đã phá kỷ lục về lượng khán giả

ANTD.VN - Vòng bảng còn chưa hạ màn song World Cup 2026 đã thiết lập kỷ lục mới về lượng khán giả đến sân theo dõi trực tiếp các trận đấu.

World Cup 2026 đang nối dài những điều chưa có tiền lệ. Theo đó, đi cùng với số lượng đội tham dự cao nhất lịch sử (48 đội), số trận đấu nhiều nhất (104 đội), nhiều quốc gia đồng đăng cai nhất (Mỹ, Canada, Mexico), giải đấu năm nay vừa thiết lập kỷ lục mới về lượng khán giả đến sân xem trực tiếp các trận đấu.

Thống kê của FIFA tính tới hết ngày 26-6, tổng số khán giả đến xem 60 trận đấu đầu của giải là 3.605.357 người, lập kỷ lục mọi thời đại. Kỷ lục cũ là 3.587.538 người, được thiết lập tại Mỹ năm 1994.

66.925 khán giả theo dõi trận Ai Cập 1-1 Iran ngày 27-6

Đây là con số ấn tượng, bất chấp những quan ngại trước ngày khai mạc về việc giá vé phát hành cao bậc nhất lịch sử có thể kéo giảm sức bán.

Theo lý giải, do World Cup được tổ chức cùng lúc tại 3 quốc gia, trên các sân vận động có sức chứa lớn hơn các kỳ World Cup trước, số trận đấu tăng nên lượng khán giả cũng tăng theo.

Với việc giải đấu còn hàng chục trận đấu phía trước và đều là những màn so tài hấp dẫn, World Cup 2026 chắc chắn phá sâu kỷ lục về số lượng khán giả trực tiếp đến sân.

Ở một thống kê khác, World Cup 2026 sớm kỷ lục mới về tổng số bàn thắng với tổng cộng 177 bàn thắng sau 60 trận đấu đầu, hiệu suất 2,95 bàn/trận. Nhiều trận đấu chứng kiến "mưa bàn thắng" như Đức 7-1 Curacao, Hà Lan 5-1 Thụy Điển, Thụy Điển 5-1 Tunisia, Canada 6-0 Qatar, Maroc 4-2 Haiti...

Kỷ lục này một phần xuất phát từ việc giải nâng từ 32 lên 48 đội, biên độ chênh lệch đẳng cấp giữa các đội bóng được nới rộng hơn các kỳ trước.