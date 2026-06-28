Ronaldo tịt ngòi, Bồ Đào Nha bế tắc và chỉ giành ngôi nhì bảng K

ANTD.VN - Sáng 28-6, Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng trận hòa 0-0 trước Colombia. Kết quả này đủ để đoàn quân của HLV Roberto Martinez giành quyền góp mặt ở vòng 1/16 với vị trí nhì bảng K và sẽ chạm trán Croatia. Dẫu vậy, màn trình diễn của Cristiano Ronaldo và các đồng đội vẫn để lại không ít nỗi lo trước khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Colombia là đội nhập cuộc tự tin hơn. Đại diện Nam Mỹ liên tục khoét sâu vào hai cánh và tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm của Luis Diaz, Jhon Arias và Gustavo Puerta.

Ronaldo và Bồ Đào Nha bế tắc trước Colombia

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha cũng có những pha đáp trả đáng chú ý từ Bruno Fernandes. Giữa hiệp 1, Cristiano Ronaldo cũng được trao cơ hội từ một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi nhưng không thể đánh bại thủ môn Camilo Vargas.

Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu không hề giảm. Colombia tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhưng thủ thành Diogo Costa phải liên tục bay người cứu thua, giữ sạch lưới cho Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo thì gần như bị phong tỏa hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Colombia. Tiền đạo 41 tuổi không có nhiều khoảng trống để phát huy khả năng săn bàn và đành chấp nhận trận đấu thứ hai tại World Cup 2026 không thể ghi tên mình lên bảng điện tử.

Phút 82 khi Richard Rios nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi quyết liệt, khiến Colombia phải chơi thiếu người trong những phút cuối. Dù nắm lợi thế hơn người, Bồ Đào Nha vẫn không thể tận dụng để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Kịch tính được đẩy lên cao ở thời gian bù giờ khi Davinson Sanchez đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trung vệ Colombia đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Ronaldo tịt ngòi sau khi ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan trận trước

Trận hòa 0-0 giúp Bồ Đào Nha hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhì bảng K. Đối thủ tiếp theo của Ronaldo và các đồng đội sẽ là Croatia, một thử thách hứa hẹn đầy khó khăn.

Trong khi đó, đội nhất bảng K Colombia sẽ gặp đội nhì bảng L là Ghana ở vòng 1/16.