Châu Á có bao nhiêu đội vào vòng knock-out World Cup 2026?

ANTD.VN - Tính tới trưa ngày 26-6, trong 9 đại diện châu Á tại World Cup 2026 có 5 đội bị loại, 2 đội giành suất trực tiếp vào vòng 1/16, còn 2 đội ở chế độ chờ.

Trong ngày 26-6, châu Á chính thức xác định chủ nhân 2 tấm vé đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 là Nhật Bản và Australia.

Tại bảng D, Australia hòa Paraguay 0-0 qua đó cùng 4 điểm nhưng vượt qua đối thủ này để chiếm ngôi nhì bảng nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đối thủ của Australia ở vòng 1/16 là đội nhì bảng G (Áo hoặc Algeria).



Trong khi đó, Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1 tại lượt cuối bảng F, qua đó hoàn tất vòng bảng với thành tích bất bại, giành 5 điểm cùng ngôi nhì. Đón đợi Nhật Bản tại vòng 1/16 là Brazil - đội 5 lần vô địch World Cup và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Nhật Bản (trái) và Australia là hai đại diện châu Á đầu tiên ghi tên vòng 1/16 World Cup 2026

Trong 9 đại diện châu Á dự World Cup 2026, hiện có hai đội đã ghi tên vào đấu loại trực tiếp là Nhật Bản (nhì bảng F) và Australia (nhì bảng D).

5 đội châu Á đã bị loại gồm Qatar (1 điểm, bét bảng B), Ả Rập Xê Út (1 điểm, bét bảng H), Iraq (0 điểm, bét bảng I), Jordan (0 điểm, bét bảng J), Uzbekistan (0 điểm, bét bảng K).

Iran (2 điểm/2 trận) đang tạm xếp nhì bảng G và nắm quyền tự quyết tấm vé đi tiếp khi gặp Ai Cập ở trận đấu 10h ngày 27-6.

Đại diện còn lại của châu lục là Hàn Quốc (bảng A, 3 điểm, hiệu số -1) đang chờ xét vé vớt dành cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt ở 12 bảng đấu.

Tính tới trưa ngày 26-6, 6 trong 12 bảng đấu đã hạ màn và tuyển Hàn Quốc tạm đứng thứ 6 trong danh sách xếp hạng 12 đội hạng ba. Còn tới 6 bảng chưa thi đấu nên cơ hội đi tiếp cho đại diện châu Á là rất mong manh.