Thụy Sĩ lập kỳ tích ghi 4 bàn trong hơn 15 phút cuối

ANTD.VN - Johan Manzambi đã biến một trận đấu tưởng như khan hiếm điểm nhấn thành đêm diễn của riêng mình. Từ băng ghế dự bị, cầu thủ mới 20 tuổi ghi cú đúp lịch sử, góp công lớn giúp Thụy Sĩ đánh bại Bosnia & Herzegovina 4-1 chỉ trong hơn 15 phút cuối, ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026.

Trên sân SoFi rạng sáng 19-6, Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina thi đấu khá nhàm chán và nhạt nhòa trong hiệp 1 lần nửa đầu hiệp 2. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ những điều chỉnh nhân sự của HLV Murat Yakin ở phút 71, khi ông tung 3 cầu thủ vào sân, trong đó có Johan Manzambi và Ruben Vargas.

Johan Manzambi (trái) tỏa sáng rực rỡ sau khi vào sân

​

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 74. Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, Johan Manzambi đã lập tức tạo dấu ấn. Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, cú tạt của Ruben Vargas bị hàng thủ Bosnia phá ra nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Manzambi. Tiền vệ trẻ đang khoác áo Freiburg tung cú vô-lê cận thành chính xác, mở tỉ số cho Thụy Sĩ.

​

Đó mới chỉ là lần chạm bóng thứ tư của anh kể từ khi vào sân. Bàn thắng không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn đưa Manzambi trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử Thụy Sĩ ghi bàn tại World Cup.

​

Bosnia & Herzegovina càng lâm vào thế khó ở phút 80. Trung vệ Tarik Muharemovic buộc phải phạm lỗi với Breel Embolo và lĩnh thẻ đỏ, sau tình huống tiền đạo Thụy Sĩ thoát xuống đối mặt thủ môn.

​

Chỉ 4 phút sau, Manzambi tiếp tục để lại dấu ấn. Anh phối hợp ăn ý với Embolo trước khi bóng được đưa tới vị trí thuận lợi cho Ruben Vargas dứt điểm một chạm vào góc xa, nâng tỉ số lên 2-0.

​

Thụy Sĩ thắng không tưởng

Phút 90, Vargas thực hiện pha đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang thuận lợi để Manzambi đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp. Với pha lập công này, tài năng trẻ sinh năm 2006 chính thức thiết lập kỷ lục mới của World Cup với tư cách cầu thủ dự bị trẻ nhất từng ghi 2 bàn trong một trận đấu.

​

Trong khoảng thời gian bù giờ, Bosnia & Herzegovina vẫn có được khoảnh khắc đáng nhớ. Vừa vào sân không lâu, Ermin Mahmic tung cú vô-lê đẹp mắt sau một tình huống phạt góc, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia và rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

​

Dẫu vậy, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi của đại diện Balkan. Ở những giây cuối cùng, Djibril Sow bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Thụy Sĩ hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Granit Xhaka lạnh lùng ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng của HLV Murat Yakin.

​

Trận đấu này sẽ được nhớ đến bởi cái tên Johan Manzambi. Chỉ trong hơn 15 phút trên sân, tài năng 20 tuổi đã biến mình từ một phương án dự bị thành nhân vật chính của World Cup 2026, giúp Thụy Sĩ có chiến thắng khó tin để tiếp tục mơ tiến xa ở giải năm nay.