Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup 2026

ANTD.VN - Với việc CHDC Congo đánh bại Uzbekistan 3-1 để trở thành đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (tính đến lúc này) vòng bảng, Hàn Quốc đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 do bị đẩy ra ngoài top 8 đội xếp thứ ba.

Sáng 28-6, CHDC Congo có chiến thắng vô cùng quan trọng trước đại diện châu Á Uzbekistan. Dù để chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 10, đại diện phi châu vẫn có chiến thắng ngược thuyết phục trong hiệp 2 nhờ cú đúp của Wissa và bàn còn lại nhờ công Mayele.

Congo (đỏ) đánh bại Uzbekistan khiếnHàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup 2026

Với kết quả này, Congo có 4 điểm và xếp thứ ba bảng K sau Bồ Đào Nha (5 điểm) và Colombia (7 điểm). Họ cũng leo lên vị trí số 1 trong top 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp, đồng thời đẩy Hàn Quốc xuống thứ 9. Điều này đồng nghĩa Hàn Quốc đã chính thức bị loại khỏi Mundial năm nay.

Danh sách các đội xếp thứ ba ở World Cup 2026 tính đến trước trận Algeria gặp Áo

Ở trận đấu lúc 9h sáng nay, nếu Algeria (3 điểm, thứ ba bảng J) giành tối thiểu 1 điểm khi gặp Áo, họ cũng sẽ lọt vào top 8 đội xếp thứ ba thành tích cao, đồng thời khiến thêm một đại diện châu Á khác bị loại khỏi cuộc chơi, là Iran.