Ngày buồn của bóng đá châu Á: Sau Hàn Quốc, tới Iran chia tay World Cup 2026

ANTD.VN - Ngày vòng bảng World Cup 2026 khép lại chứng kiến những màn chia tay tiếc nuối và cả những thất bại đáng quên của bóng đá châu Á ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngày 28-6 trở thành một trong những cột mốc đáng quên nhất của bóng đá châu Á tại World Cup 2026, khi hàng loạt đại diện của khu vực liên tiếp nhận tin dữ. Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi giải đấu, Iran cũng phải nói lời từ biệt trong khi Uzbekistan và Jordan đều khép lại hành trình theo cách đầy tiếc nuối.

Congo buộc Hàn Quốc chia tay World Cup 2026 từ vòng bảng

Tâm điểm chú ý đến từ chiến thắng 3-1 của CHDC Congo trước Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng K. Kết quả này đưa CHDC Congo lên vị trí thứ ba bảng K với 4 điểm, sau Colombia (7 điểm) và Bồ Đào Nha (5 điểm). Quan trọng hơn, đội bóng châu Phi vươn lên dẫn đầu nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền vào vòng 1/16.

Sự bứt phá của CHDC Congo khiến cục diện cuộc đua giữa các đội xếp thứ ba thay đổi hoàn toàn. Hàn Quốc bị đẩy xuống vị trí thứ 9, nằm ngoài nhóm 8 đội có thành tích tốt nhất và chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.

Một chiến thắng của Congo cùng lúc báo tin buồn cho hai đại diện châu Á là Hàn Quốc và Uzbekistan. Tuy nhiên, đó chưa phải là tin xấu cuối cùng dành cho bóng đá châu Á trong ngày vòng bảng hạ màn.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Algeria cầm hòa Áo với tỉ số 3-3 để giành thêm 1 điểm quý giá. Kết quả này giúp đại diện Bắc Phi chen chân vào nhóm các đội xếp thứ ba giành vé đi tiếp, đồng thời đẩy Iran ra khỏi top 8. Đại diện Tây Á vì thế cũng chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng.

Algeria không mang phép màu tới cho Iran

Cùng ngày, Jordan cũng không thể tạo nên bất ngờ khi để thua Argentina 1-3, kết thúc kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bằng ba trận đấu nhiều nỗ lực nhưng không đủ để tạo nên phép màu.

Xếp hạng các đội đứng thứ ba ở vòng bảng World Cup 2026, trong đó 8 đội dẫn đầu giành vé vớt vào vòng 1/16

World Cup năm nay từng mang đến nhiều kỳ vọng cho các đội tuyển châu Á sau những màn trình diễn ấn tượng ở các lượt trận đầu. Tuy nhiên, khi vòng bảng khép lại, sự khắc nghiệt của thể thức cùng cuộc cạnh tranh quyết liệt đã khiến 7/9 đại diện của châu lục phải dừng bước.

Hy vọng của bóng đá châu Á giờ chỉ còn được đặt lên vai hai đội tuyển còn hiện diện ở vòng knock-out là Nhật Bản và Australia, những đội sẽ lần lượt đụng Brazil và Ai Cập.