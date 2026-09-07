Việt Nam nhìn Thái Lan, Indonesia, Malaysia đoạt vé U20 châu Á 2027

ANTD.VN - Kết thúc vòng loại, U20 Việt Nam bị loại sau 3 trận toàn thua, trong khi Đông Nam Á có tới 3 đại diện góp mặt nhóm 16 đội mạnh dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31-8 đến 6-9, với 32 đội chia vào 8 bảng (4 đội/bảng), đấu vòng tròn một lượt chọn 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt cùng chủ nhà Trung Quốc tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Dù nắm lợi thế là chủ nhà bảng C, nhận kỳ vọng vượt qua vòng loại, thế nhưng chung cuộc U20 Việt Nam đã bị loại sau 3 trận toàn thua, lần lượt với các tỉ số 0-3 trước Triều Tiên, 1-2 trước Palestine và 1-3 trước Iran.

Đây là lần thứ 3 trong 24 năm qua, U20 Việt Nam không thể vượt qua vòng loại sau các năm 2008, 2025; còn lại 9 lần lọt vòng chung kết, trong đó năm 2016 vào tới bán kết và giành vé dự World Cup U20-2017.

Đặc biệt, đây là lần hiếm hoi U20 Việt Nam không giành được điểm số nào tại vòng loại châu Á.

Việt Nam bị loại sau 3 trận toàn thua, trong khi Thái Lan, Indonesia, Malaysia dắt tay nhau dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027

Trong khi U20 Việt Nam trắng tay ở giải châu Á thì Đông Nam Á lại có tới 3 đại diện góp mặt nhóm 16 đội mạnh dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Tại bảng F, Thái Lan có 6 điểm nhờ thắng UAE và Turrkmenistan với cùng tỉ số 1-0, qua đó giành ngôi nhì bảng và đi tiếp.

Indonesia giành 7 điểm/3 trận (thắng Australia 2-0, thắng Lào 3-0, hòa Malaysia 0-0) qua đó đoạt vé với tư cách nhất bảng H. Cũng ở bảng này, Malaysia nối gót với vị trí nhì bảng sau khi giành 5 điểm (thắng Lào 2-1, hòa Australia 2-2, hòa Indonesia 0-0).

Với kết quả này, Việt Nam trở thành nền bóng đá lớn duy nhất của Đông Nam Á vắng mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Đáng buồn hơn, U20 Việt Nam nằm trong nhóm 6 đội có thành tích tệ nhất trong số các đội xếp thứ 4 toàn vòng loại, đồng nghĩa phải xuống thi đấu ở Development Phase - hạng đấu thấp hơn - tại vòng loại U20 châu Á 2029, cùng với Campuchia, Hong Kong (TQ), Lào, Bangladesh và Philippines.