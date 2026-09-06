Erling Haaland chạm cột mốc 'siêu khủng'

ANTD.VN - Tiền đạo Erling Haaland chạm mốc 300 bàn thắng cấp CLB, với pha lập công duy nhất giúp Man City đánh bại Coventry 1-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Tình huống bước ngoặt của trận đấu này diễn ra ở phút 26. Enzo Fernandez tung đường chọc khe ra phía sau hàng thủ Coventry để Semenyo thoát xuống. Tiền đạo người Ghana thực hiện quả tạt một chạm vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Carl Rushworth.

Đây không chỉ là bàn thắng giúp Man City vượt lên. Với Haaland, đó còn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Haaland đã ghi 156 bàn cho Man City vào lưới 24 CLB khác nhau ở Anh (Ảnh: Man City)

Pha lập công trước Coventry đưa Haaland lên 300 bàn ở cấp CLB sau 368 trận. Trong đó, tiền đạo người Na Uy ghi 156 bàn cho Man City, 86 bàn trong màu áo Dortmund, 29 bàn cho RB Salzburg và 20 bàn khi khoác áo Molde.

Haaland cũng tiếp tục khẳng định khả năng không chiến đặc biệt tại Ngoại hạng Anh. Bàn thắng vào lưới Coventry là pha lập công bằng đầu thứ 20 của anh tại giải đấu kể từ khi gia nhập Man City ở mùa 2022/23.

Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn bằng đầu như Haaland trong cùng khoảng thời gian. Ollie Watkins đứng thứ hai với 16 bàn, tiếp theo là Chris Wood với 13 bàn. Casemiro và Virgil van Dijk cùng có 11 bàn.

Không những thế, việc làm tung lưới Coventry cũng giúp tiền đạo này "sưu tập" 24 CLB Anh khác nhau, trong danh sách những đối thủ anh từng ghi bàn.