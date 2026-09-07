Chelsea đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với hai kỷ lục trái ngược

ANTD.VN - Chelsea tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh về khả năng ghi bàn sớm, nhưng cũng nối dài chuỗi trận không giữ sạch lưới tệ nhất CLB kể từ khi giải đấu ra đời.

Đêm 6-9, Chelsea để thua Arsenal 1-2 ở trận đấu muộn vòng 3 Premier League 2026/27. Chỉ 77 giây sau tiếng còi khai cuộc tại sân Emirates, Chelsea đã khiến Arsenal phải nhận cú sốc đầu tiên.

Từ một tình huống bóng bật ra ngay ngoài vòng cấm, Morgan Rogers tung cú vô-lê đưa bóng vượt qua David Raya, mở tỉ số cho đội khách.

Đó là khởi đầu gần như hoàn hảo với Chelsea, nhưng ý nghĩa của bàn thắng còn lớn hơn thế.

Chelsea ghi bàn sớm trước Arsenal nhưng vẫn thua chung cuộc (Ảnh: John Walton/PA)

Pha lập công của Rogers giúp Chelsea trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi bàn trong 5 phút đầu ở cả 3 vòng mở màn một mùa giải. Trước Arsenal, thầy trò Xabi Alonso từng chọc thủng lưới Fulham và Brighton ngay trong những phút đầu trận.

Bàn thắng tại Emirates cũng đánh dấu màn khởi đầu đáng nhớ của Rogers trong màu áo mới.

Tân binh có giá 117 triệu bảng đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 3 lần ra sân đầu tiên cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Người gần nhất của Chelsea từng đạt thành tích tương tự là Eden Hazard ở mùa giải 2018/19.

Rogers vì thế nhanh chóng trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất trong đội hình của Alonso.

Tuy nhiên, lợi thế có được quá sớm không giúp Chelsea duy trì thế chủ động. Sau khi vượt lên, đội khách dần bị đẩy lùi trước sức ép ngày càng lớn của Arsenal. Phút 25, Kai Havertz đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đầu hiệp hai, Martin Odegaard hoàn tất màn ngược dòng, giúp Arsenal thắng 2-1.

Ở chiều ngược lại, hai bàn thua tại Emirates khiến Chelsea trải qua 19 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp không giữ sạch lưới.

Đây là chuỗi không giữ sạch lưới dài nhất của Chelsea kể từ khi giải đấu chính thức mang tên Premier League vào năm 1992.

Kỷ lục tích cực ở mặt trận tấn công vì thế bị phủ bóng bởi một thống kê hoàn toàn trái ngược ở hàng thủ.

HLV Xabi Alonso cũng thừa nhận đây là vấn đề mà Chelsea phải nhanh chóng giải quyết. “Chúng tôi cần phòng ngự chặt chẽ, hiệu quả và cân bằng hơn. Đây là vấn đề phải giải quyết dù sẽ mất nhiều thời gian”, HLV người Tây Ban Nha nói.