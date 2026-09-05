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'Bom tấn' Enzo Fernandez thi đấu thế nào ở trận ra mắt Man City?

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Lê Vinh

ANTD.VN - Tiền vệ đắt giá Enzo Fernandez có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Man City khi được xếp đá chính và thi đấu 76 phút ở trận thắng Coventry 1-0. Tiền vệ người Argentina cho thấy khả năng kết nối và phân phối bóng ngay trong trận đầu tiên tại sân Etihad.

Enzo Fernandez không có nhiều thời gian chuẩn bị cho màn ra mắt Man City, sau khi chuyển đến từ Chelsea với giá 145 triệu euro. Tuy nhiên tiền vệ người Argentina nhanh chóng để lại những dấu ấn tích cực.

Ban đầu, Enzo được đăng ký trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, chấn thương của Nico O'Reilly trong lúc khởi động khiến kế hoạch của Man City thay đổi vào phút chót. Enzo được đẩy lên đội hình xuất phát khi Man xanh tiếp Coventry.

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'Bom tấn' Enzo Fernandez (phải) thi đấu không tệ trận ra mắt Man City (Ảnh: Reuters)

Trong 76 phút hiện diện trên sân, bản hợp đồng kỷ lục của Man City cho thấy sự chủ động trong khâu luân chuyển bóng. Enzo đạt tỉ lệ chuyền chính xác 90%, đồng thời thực hiện tới 6 đường chuyền vào vòng cấm đối phương và có 5 đường chuyền phá vỡ tuyến phòng ngự.

Những con số này cho thấy Enzo không chỉ đóng vai trò giữ nhịp mà còn tích cực đưa bóng lên phía trước, tìm cách tạo ra khoảng trống cho các cầu thủ tấn công.

Tiền vệ 25 tuổi cũng có 1 cơ hội tạo ra cho đồng đội. Ở khía cạnh tranh chấp, Enzo thắng 5 trong 7 lần đối đầu, đạt hiệu suất khá tốt trong ngày đầu tiên khoác áo đội bóng mới. Anh cũng có 1 lần thu hồi bóng trước khi được rút khỏi sân ở phút 76 nhường chỗ cho Bouaddi.

Dù chưa ghi bàn hay kiến tạo, màn trình diễn của Enzo vẫn mang đến tín hiệu tích cực cho Man City. Anh cho thấy khả năng chuyền bóng chính xác, xử lý trong không gian hẹp và đưa bóng vượt qua hàng thủ đối phương.

Man City cuối cùng giành chiến thắng 1-0 nhờ pha đánh đầu của Erling Haaland trong hiệp 1. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Enzo Maresca tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo tại Premier League.

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Từ khóa:

#Enzo Fernandez #Man City

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