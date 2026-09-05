Đương kim vô địch Công an Hà Nội thắng trận khởi đầu V-League 2026/27

ANTD.VN - Hai bàn thắng cách nhau gần 80 phút của Leo Artur và Alan giúp đương kim vô địch Công an Hà Nội thắng Hà Tĩnh 2-0 tại vòng 1, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2026/27.

Tối 5-9, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân nhà Hàng Đẫy, đương kim vô địch Công an Hà Nội hứng khởi ra quân V-League 2026/27 tiếp CLB Hà Tĩnh.

HLV Mano Polking thể hiện quyết tâm giành 3 điểm trận mở màn giải đấu, khi tung vào sân đội hình mạnh với những Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu, Alan, Henen, Leo Artur, Quang Vinh, Adou Minh...

Đương kim vô địch Công an Hà Nội tung đội hình mạnh trận ra quân V-League 2026/27

Chủ nhà tạo thế trận áp đảo sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 5, tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Tĩnh, Leo Artur đoạt bóng và tung cú sút từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Thanh Tùng, đưa chủ nhà Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

Lep Artur sớm mở tỉ số ngay phút thứ 5 (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

Trên đà hưng phấn, CLB Công an Hà Nội giữ thế chủ động, tạo ra nhiều tình huống tấn công nhưng cũng nhiều lần bỏ lỡ đáng tiếc.

Phút 83, từ pha gây sức ép trước vòng cấm địa CLB Hà Tĩnh, Đình Bắc đánh gót điệu nghệ cho Việt Anh bên cánh trái, rồi chuyền cho Alan băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho CLB Công an Hà Nội.

Những phút còn lại, Đình Bắc có một pha dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc, cùng tình huống ngã trong vòng cấm đối phương, VAR vào cuộc song không có penalty cho chủ nhà.

Thắng chung cuộc 2-0, CLB Công an Hà Nội khởi đầu V-League 2026/27 thuận lợi và có 3 điểm đầu tay để hướng tới nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch chung cuộc.