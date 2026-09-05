Real của HLV Mourinho thua sốc trong ngày mặc màu áo lạ mắt

ANTD.VN - Real Madrid của HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại đầu tiên tại La Liga 2026/27, khi để Real Betis đánh bại với tỉ số 1-0 ở trận đấu sớm vòng 4, rạng sáng 5-9.

Real Madrid bước vào cuộc đối đầu trên sân La Cartuja với màu áo tím lạ mắt, cùng mục tiêu duy trì mạch toàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia đã không thể hoàn thành nhiệm vụ khi vấp phải một Betis chơi đầy khó chịu và sở hữu thủ môn Alvaro Valles xuất sắc.

Mbappe đá hỏng 11m khiến Real thất bại (Ảnh: AS)

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, Real Madrid chơi tốt hơn. Đội khách liên tục sử dụng những pha di chuyển tốc độ và các đường chuyền xuyên tuyến để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Betis.

Tuy nhiên, Betis từng bước lấy lại thế trận khi Isco xuất hiện nhiều hơn trong các pha phối hợp. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn và không còn để Real Madrid dễ dàng áp sát khung thành.

Jude Bellingham bị phong tỏa khá chặt, trong khi Vinicius không tạo được nhiều khác biệt. Mbappe cũng không có được sự sắc bén thường thấy.

Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên cởi mở hơn. HLV Mourinho thực hiện một loạt điều chỉnh nhân sự khi đưa Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva và Yan Diomande vào sân. Dù vậy, Real Madrid không còn duy trì được sức ép như trong hiệp đấu đầu tiên.

Betis kiên trì chờ đợi thời cơ và sự xuất hiện của Troy Parrott nhanh chóng mang lại hiệu quả. Tiền đạo người Ireland, người đã ghi 31 bàn cho AZ Alkmaar mùa trước, được HLV Manuel Pellegrini tung vào sân và lập tức để lại dấu ấn.

HLV Mourinho nếm trái đắng đầu tiên trong nhiệm kỳ tiếp theo dẫn dắt Real (Ảnh: AS)

Sau khi Courtois cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Natan, bóng bật ra đúng vị trí Parrott đang chờ sẵn. Tiền đạo Betis nhanh chóng đá bồi, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0 ở phút 81.

Real Madrid dồn lên tìm bàn gỡ. Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Vinicius bị Natan phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Real Madrid được hưởng 11m.

Dù vậy, từ cơ hội quý giá này, Mbappe lại không thể đánh bại Valles. Thủ môn Betis một lần nữa trở thành người hùng khi cản phá thành công, giữ chiến thắng mong manh 1-0 cho Betis.

Với thất bại này, Real đã không thể duy trì mạch thắng và HLV Mourinho cũng phải nếm trái đắng đầu tiên trong nhiệm kỳ tiếp theo dẫn dắt đội bóng Hoàng gia.