Thắng Nhật Bản 4-0, đội tuyển Việt Nam vào chung kết Pickleball World Cup 2026

ANTD.VN - Trong ngày thi đấu thăng hoa và nghẹt thở, đội tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để ghi tên mình vào chung kết nội dung Quốc gia Open giải Pickleball World Cup 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Chiều 5-9, trong trận bán kết với Nhật Bản, chủ nhà Việt Nam thể hiện sự xuất sắc khi giành chiến thắng áp đảo 4-0.

Bốn chiến thắng của Việt Nam nhờ công: Ken Tâm/Sophia Huỳnh Trần thắng trận đôi nữ 21-15, Lý Hoàng Nam/Trịnh Linh Giang thắng trận đôi nam 21-12, Quang Dương/Sophia Huỳnh Trần thắng 21-17 trận đôi nam nữ 1, và Lý Hoàng Nam/Sĩ Bội Ngọc thắng 21-12 trận đôi nam nữ 2.

Chiến thắng này đưa tuyển Việt Nam vào chung kết tranh vô địch với đội thắng trong cặp bán kết còn lại Mỹ vs Hong Kong (TQ).

Đội tuyển pickleball Việt Nam thắng nghẹt thở Australia 4-3 tại tứ kết (Ảnh: Pickleball CAND)

Việt Nam thắng thuyết phục Nhật Bản 4-0, ghi tên chung kết (Ảnh: Pickleball Việt Nam)

Trước đó, Lý Hoàng Nam cùng đồng đội đã trải qua chiến thắng nghẹt thở, kịch tính 4-3 trước Australia ở tứ kết.

Không chịu kém cạnh các đàn anh, đội tuyển Việt Nam Juniors cũng xuất sắc ghi tên vào trận đấu cuối cùng giải gặp Mỹ, sau khi thắng nghẹt thở Ấn Độ 4-3 ở bán kết.

Ngày mai 6-9, chủ nhà Việt Nam góp mặt nhiều nội dung chung kết. Các vận động viên đã sẵn sàng "cháy" hết mình để mang về những tấm huy chương vàng danh giá cho Pickleball Việt Nam, trong lần đầu tiên đăng cai World Cup.