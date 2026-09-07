23 bàn thắng, 64.000 khán giả, không có trận hòa trong vòng mở màn V-League 2026/27

ANTD.VN - LPBank V-League 2026/27 mở màn đầy sôi động khi trung bình mỗi trận có hơn 9.000 khán giả/, 3,28 bàn thắng, và không có trận hòa trong 7 cặp đấu hấp dẫn của vòng 1.

LPBank V-League 2026/27 đã chính thức khởi tranh. Không chỉ là sự xuất hiện của bộ nhận diện mới hay 2 tân binh Đồng Nai, Bắc Ninh, vòng 1 của giải còn hút sự quan tâm của khán giả dành cho màn ra mắt của 14 đội bóng, cũng như sự trở lại của những ngoại binh chất lượng hay dàn nội binh/Việt kiều vừa tỏa sáng tại ASEAN Cup 2026.

Cả 7 trận đấu vòng 1 V-League 2026/27 đều phân thắng bại, trung bình có 3,28 bàn/trận

Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 Nguyễn Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị, góp 1 bàn thắng cuối trận trong chiến thắng tưng bừng 4-0 của Nam Định trước HAGL. Kết quả này tạm đưa Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, cùng 3 điểm với 6 đội khác nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất.

Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 Lê Giang Patrick có chiến thắng cảm xúc 3-1 trước đối thủ mạnh Hà Nội FC. Trong khi Đình Bắc - Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 dù không trực tiếp ghi bàn song cũng gây sốt với pha đánh gót điệu nghệ mở ra bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Công an Hà Nội trước Hà Tĩnh.

Bầu không khí sôi động trên sân Thiên Trường trận Nam Định thắng HAGL 4-0

Thủ môn Lê Giang Patrick cùng Công an TP.HCM đánh bại Hà Nội FC 3-1

Ninh Bình - đội có số lượng lớn cầu thủ vừa cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 có chiến thắng tưng bừng 4-1 ngay trên sân Lạch Tray, trong đó Lucao chói sáng với cú hattrick bàn thắng.

Vòng 1 V-League 2026/27 tạo dấu ấn về lượng khán giả đến sân, tổng số 64.000 người, trung bình 9.142 người/trận. Trong đó, sân Vinh, nơi diễn ra lễ khai mạc chính thức đón 12.000 khán giả, đông nhất vòng đấu.

Vòng đấu mở màn còn gây ấn tượng khi cả 7 trận đấu đều được xác định thắng - thua (không có trận hòa) và có tổng số 23 bàn thắng được ghi, trung bình 3,28 bàn/trận.

Những tín hiệu tích cực từ vòng 1 hứa hẹn một mùa giải sôi động, hấp dẫn và giàu cảm xúc với V-League 2026/27.