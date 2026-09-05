Thưởng ngay 200 triệu đồng mỗi tấm HCV bắn súng ASIAD 2026

ANTD.VN - Ngày 5-9, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam công bố tặng 100 triệu đồng cho đội tuyển bắn súng tham dự ASIAD 2026, đồng thời treo thưởng các mức 200 triệu - 100 triệu - 50 triệu cho mỗi tấm HCV - HCB - HCĐ giành được tại đại hội.

Bắn súng là một trong những đội tuyển gánh trọng trách giành huy chương vàng (HCV) cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20-2026 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại Nhật Bản.

Đây đồng thời là bộ môn có tính cạnh tranh rất cao tại ASIAD, khi quy tụ các vận động viên xuất sắc tốp đầu thế giới đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan...

Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy... nằm trong số những niềm hy vọng huy chương của Bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2026

Tại ASIAD 20, môn bắn súng tổ chức thi đấu 28 bộ huy chương, tranh tài từ ngày 15-9 đến 2-10. Việt Nam tham dự 18 nội dung với lực lượng gồm 15 vận động viên (8 nam, 7 nữ), quyết tâm tạo dấu ấn và đóng góp vào thành tích chung của đoàn.

Lực lượng đội tuyển bắn súng Việt Nam được xây dựng với sự kết hợp giữa những vận động viên kinh nghiệm và gương mặt trẻ, xác định các nội dung thế mạnh gồm: súng ngắn hơi, súng ngắn 25m nữ, súng ngắn bắn nhanh 25m nam, và súng trường hơi.

Ở nhóm súng ngắn, những vận động viên như Trịnh Thu Vinh (2 lần vào chung kết Olympic 2024), Phạm Quang Huy (vô địch ASIAD 19), Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang... nhận về nhiều kỳ vọng, trong khi nội dung súng trường có Lê Thị Mộng Tuyền (giành vé dự Olympic 2024), Phí Thanh Thảo, Dương Hà My...

Dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức song bắn súng Việt Nam vẫn xác định ASIAD 20 là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực vào các nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương, dự đại hội với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình treo thưởng lớn cho mỗi tấm huy chương bắn súng tại ASIAD 2026

Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần toàn đội trước giờ lên đường, ngày 5-9, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình công bố tặng 100 triệu đồng tiền mặt cho toàn đội, đồng thời treo thưởng các mức 200 triệu - 100 triệu - 50 triệu đồng cho mỗi tấm HCV - HCB - HCĐ giành được tại đại hội.

Bên cạnh đó, Liên đoàn đồng thời thưởng riêng cho các huấn luyện viên có vận động viên giành huy chương.