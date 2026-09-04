Thầy Nhật nói 2 lý do khiến U20 Việt Nam thua Palestine, nguy cơ bị loại khỏi giải châu Á

ANTD.VN - Phòng ngự thiếu chắc chắn và không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng được HLV Yutaka Ikeuchi viện dẫn để lý giải cho việc chủ nhà U20 Việt Nam thua Palestine 1-2 - trận thua thứ hai liên tiếp tại vòng loại châu Á.

Trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam nhận hai bàn thua cùng 1 thẻ đỏ khi tiếp đối thủ được đánh giá "nhẹ ký" nhất bảng C là Palestine. Bàn thắng duy nhất có phần may mắn đến ở phút 66 không thể giúp chủ nhà thoát cảnh trắng tay, thua chung cuộc 1-2.

"Đây là trận đấu mà chúng tôi bắt buộc phải thắng. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thực sự bắt nhịp hoàn toàn ngay từ hiệp một. Điểm tích cực là chúng tôi đã tạo ra được những tình huống uy hiếp khung thành đối phương trong hiệp hai. Việc không thể chuyển hóa thành bàn thắng chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả này”, HLV Yutaka Ikeuchi lý giải.

U20 Việt Nam nhận 1 thẻ đỏ, 2 bàn thua và 0 điểm trước Palestine tại lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trên sân Việt Trì tối 3-9 (Ảnh: VFF)

HLV Yutaka Ikeuchi nói thất bại là do học trò phòng ngự kém, dứt điểm kém hiệu quả

Cũng theo nhà cầm quân Nhật Bản, ngoài việc bỏ lỡ nhiều cơ hội thì nguyên nhân còn đến từ sự hạn chế về khả năng phòng ngự vững chắc trong những thời điểm cần thiết.

"Palestine là một đội bóng rất mạnh, phòng ngự chắc chắn khi cần thiết và phản công đầy hiệu quả", HLV Yutaka Ikeuchi nói thêm.

Với hai trận thua liên tiếp (0-3 trước Triều Tiên và 1-2 trước Palestine), U20 Việt Nam cạn dần cơ hội giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027, vốn chỉ dành cho đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt tại 8 bảng đấu.

Hai thất bại liên tiếp cùng màn trình diễn mờ nhạt của U20 Việt Nam gây thất vọng lớn.

HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ áy náy, hứa rằng U20 Việt Nam sẽ chơi tốt trận cuối gặp Iran (ngày 6-9) để tri ân khán giả.