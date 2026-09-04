Bóng bàn CAND giành 11 HCV, thống trị giải trẻ quốc gia 2026

ANTD.VN - CLB bóng bàn CAND giành tới 11 HCV, 7 HCB và 9,5 HCĐ, qua đó đứng Nhất toàn đoàn tại Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026.

Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 quy tụ 25 đoàn với khoảng 300 VĐV đến từ những trung tâm bóng bàn mạnh trên cả nước. Trong cuộc cạnh tranh ấy, các tay vợt CAND tạo dấu ấn rõ nét khi giành chiến thắng ở 6 trong tổng số 7 trận chung kết đơn các lứa tuổi.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của giải đấu thuộc về Phạm Hà Phương Mai.

Ở vòng bảng, Phương Mai từng thất bại 0-3 trước Diệu Linh của Quân đội. Tuy nhiên, khi hai tay vợt gặp lại nhau ở trận chung kết đơn nữ, cục diện đã hoàn toàn khác.

Phương Mai thi đấu kiên cường, liên tục điều chỉnh cách chơi để kéo đối thủ vào một cuộc giằng co kéo dài tới ván thứ bảy. Ở thời điểm quyết định, tay vợt CAND giành chiến thắng nghẹt thở 12-10, qua đó hoàn tất màn ngược dòng với tỉ số 4-3 và bước lên bục cao nhất.

Bóng bàn CAND thống trị giải trẻ quốc gia

HLV trưởng Vũ Mạnh Cường đánh giá đây là minh chứng rõ cho sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của các VĐV.

"Thành tích này đến từ sự đầu tư bài bản của lãnh đạo ngành Công an. Trong 7 trận chung kết đơn các lứa tuổi, VĐV CAND giành chiến thắng đến 6 trận. Đặc biệt, VĐV Phương Mai từng thua đối thủ 0-3 ở vòng bảng nhưng thắng lại 4-3 ở chung kết, trong đó set 7 thắng nghẹt thở 12-10", ông Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Từ thất bại 0-3 đến chiến thắng 4-3 trước cùng một đối thủ không chỉ là sự thay đổi về tỉ số. Đó còn là câu chuyện về khả năng phân tích đối thủ, điều chỉnh chiến thuật, kiểm soát tâm lý và duy trì sự tỉnh táo ở những thời điểm quyết định.

Ở nội dung U15 nữ, Hoàng Trà My cũng để lại dấu ấn khi bảo vệ thành công chức vô địch. Tay vợt trẻ CAND vượt qua Linh Đan của Đồng Nai với tỉ số 4-2 trong trận chung kết. Chiến thắng của Trà My cho thấy không chỉ năng lực chuyên môn mà còn cả sự ổn định và bản lĩnh đang được cải thiện qua từng mùa giải.

Nếu Phương Mai gây ấn tượng bằng màn ngược dòng ở trận chung kết, Đoàn Đức Tuấn lại tạo chú ý bởi khả năng thi đấu vượt tuổi. Mới thuộc nhóm 16-17 tuổi, Đức Tuấn được đôn lên tranh tài ở lứa 18-19 và nhanh chóng chứng minh mình đủ sức cạnh tranh với những đối thủ lớn tuổi hơn với tấm HCV đơn nam lứa tuổi 18-19.

Bên cạnh Phương Mai, Trà My và Đức Tuấn, nhiều VĐV khác của CAND cũng đạt kết quả đáng chú ý như Vũ Mạnh Huy hay Trần Mai Ngọc...

Việc có những VĐV đủ sức cạnh tranh ở nhiều nhóm tuổi cho thấy thành công của bóng bàn CAND không phụ thuộc vào một vài cá nhân. Đằng sau những tấm HCV là một lực lượng có chiều sâu và khả năng kế thừa. Điều đó cho thấy sức mạnh của bóng bàn CAND đang được xây dựng theo hướng có hệ thống, từ đào tạo trẻ đến lực lượng thi đấu đỉnh cao.