Thắng "chung kết toàn Việt Nam", Lý Hoàng Nam vô địch Pickleball World Cup 2026

ANTD.VN - Vượt qua đồng hương Phúc Huỳnh 2-1 ở trận chung kết toàn Việt Nam, Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam Giải Pickleball World Cup 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Ngày 6-9, người hâm mộ pickleball Việt Nam hứng khởi dõi theo và cổ cũ trận chung kết đơn nam Pickleball World Cup 2026 giữa Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh.

Sau séc đầu thua 6-15, Hoàng Nam ngược dòng ngoạn mục với hai chiến thắng liên tiếp 16-14, 15-10, qua đó thắng chung cuộc 2-1 và đăng quang nội dung đơn nam.

Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam giải sau khi cùng Phúc Huỳnh cống hiến trận chung kết hấp dẫn

Kết thúc một trận đấu đầy cống hiến, hai tay vợt Việt Nam chia nhau vị trí nhất, nhì đơn nam danh giá, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ.

Chưa dừng ở đây, Hoàng Nam và Phúc Huỳnh sẽ tiếp tục góp mặt một số nội dung chung kết khác, sẵn sàng góp thêm huy chương cho pickleball Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam Juniors giành á quân

Cũng trong ngày bế mạc Pickleball World Cup 2026 (6-9), đội tuyển Việt Nam Juniors giành huy chương bạc sau khi thua Mỹ 1-3 tại chung kết. Ngôi á quân đánh dấu cột mốc đáng khen ngợi cho các tay vợt trẻ Việt Nam.