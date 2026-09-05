CLB Công an TP HCM thắng đậm Hà Nội FC trận ra quân V-League 2026/27

ANTD.VN - Tối 5-9, CLB Công an TP HCM có màn khởi đầu ấn tượng tại V-League 2026/27 khi đánh bại Hà Nội FC 3-1, trong đó Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số bằng pha đánh đầu đẹp mắt.

Trên sân nhà, đội bóng ngành Công an có khởi đầu ấn tượng hơn. Phút 15, Tiến Linh đưa bóng vào lưới Hà Nội FC sau pha thoát xuống rồi đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do tiền đạo Công an TP HCM rơi vào thế việt vị.

Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số, CLB Công an TP HCM thắng đậm trận ra quân V-League 2026/27 (Ảnh: CA TP HCM)

Tuy nhiên, Tiến Linh chỉ phải đợi thêm hơn 10 phút để ghi tên mình lên bảng điện tử. Phút 27, tiền đạo này thực hiện cú bay người đánh đầu đẹp mắt, đưa bóng nằm gọn trong lưới Hà Nội FC. Bàn mở tỉ số giúp CLB Công an TP HCM càng thêm tự tin, trong khi Hà Nội FC buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Đến phút 50, hàng thủ Hà Nội FC để lộ khoảng trống ngay trước vòng cấm. Quốc Cường lập tức tận dụng cơ hội, tung cú sút xa hiểm hóc khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn không thể cản phá. 2-0 cho Công an TP HCM!

Dù vậy, Hà Nội FC không buông xuôi. Đội khách tiếp tục gia tăng sức ép và nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 65, những cố gắng của đội khách được đền đáp. Từ quả tạt chính xác của Hùng Dũng, Andrew Jung tận dụng ưu thế về thể hình và khả năng tranh chấp để bật cao đánh đầu gỡ 1-2.

Tuy nhiên, bàn thắng đó không thể là điểm tựa để đội khách tiếp tục có bàn gỡ hòa. Phút 82, Jason Cummings tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm chân một cầu thủ Hà Nội FC, đổi hướng khiến Quan Văn Chuẩn hoàn toàn bất lực. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của đội khách.

Chung cuộc, CLB Công an TP HCM giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC. Một khởi đầu đầy tích cực cho đội bóng ngành Công an ở mùa giải mới.