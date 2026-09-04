Khe cửa hẹp cho U20 Việt Nam ở giải châu Á

ANTD.VN - Toàn thua 2 trận đầu song U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu gặp những kết quả thuận lợi đồng thời xảy ra tại lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, ngày 6-9 tới.

U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp, dù là rất mong manh (Ảnh: VFF)

Sau hai lượt trận thua Triều Tiên 0-3 và thua Palestine 1-2, U20 Việt Nam (0 điểm, hiệu số -4) tạm xếp chót bảng C, sau Palestines (3 điểm), Iran (3 điểm) và Triều Tiên (6 điểm).

Vòng loại U20 châu Á 2027 có 32 đội chia vào 8 bảng, chọn 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết.

U20 Việt Nam không còn cơ hội nhất bảng và chỉ trông chờ vé vớt dành cho đội nhì bảng. Do bảng A có 3 đội (Philippines rút lui) nên khi xét giữa 7 đội nhì, kết quả thi đấu của đội đó với đội xếp chót cùng bảng không được tính.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận cuối

Lượt cuối bảng C ngày 6-9 tới, U20 Việt Nam cần thắng Iran cách biệt 1 bàn nhưng phải ghi 3 bàn trở lên (3-2, 4-3...), đồng thời Triều Tiên đánh bại Palestine.

Khi đó, Triều Tiên nhất bảng, còn U20 Việt Nam, Palestine và Iran có cùng 3 điểm sẽ xét đối đầu vòng tròn. U20 Việt Nam nhỉnh hơn nhờ cùng hiệu số bàn thắng bại nhưng có tổng số bàn thắng cao hơn hai đối thủ.

Sau khi nhì bảng với kịch bản trên, U20 Việt Nam có 3 điểm "làm vốn" và chỉ cần hơn 1 đội nhì ở 7 bảng còn lại là sẽ giành vé. Đội nhì bảng H nhiều khả năng chỉ có 1 điểm nên cơ hội đi tiếp của chúng ta là khả thi.

Với kịch bản thắng Iran cách biệt từ 2 bàn trở lên đồng thời Triều Tiên thắng Palestine, U20 Việt Nam sẽ nhì bảng nhưng Iran bị đẩy xuống bét bảng. Khi đó, kết quả trận thắng Iran bị hủy và U20 Việt Nam chỉ có 0 điểm khi xét vé vớt với 7 đội nhì còn lại, gần như chắc chắn bị loại.