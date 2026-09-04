HLV Mourinho dành lời tôn trọng đặc biệt cho Messi khi chia tay Argentina

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho cho rằng Lionel Messi là mẫu cầu thủ đặc biệt đến mức không thể dùng ngôn từ để mô tả đầy đủ đẳng cấp. Sau khi siêu sao người Argentina khép lại hành trình hơn hai thập kỷ với đội tuyển quốc gia, "Người đặc biệt" tin rằng bóng đá sẽ còn nhớ anh trong thời gian rất dài.

HLV Mourinho được hỏi về Messi trong cuộc họp báo trước trận Real Madrid làm khách Real Betis ở vòng 4 La Liga 2026/27. Chỉ ít ngày trước, Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina sau hành trình kéo dài 21 năm.

"Nói về Messi thì rất khó để tìm từ ngữ chính xác. Không còn nhiều điều để nói nữa. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả chất lượng của cậu ấy với tư cách một cầu thủ. Chúng ta sẽ luôn nhớ những cầu thủ như cậu ấy. Trong thế hệ của chúng tôi, trong khoảng hai thập kỷ qua, tất cả đều biết Messi có ý nghĩa nhường nào", chiến lược gia Bồ Đào Nha nói.

Mourinho dành lời tôn trọng đặc biệt cho Messi khi chia tay Argentina (Ảnh: Fabrizio Romano)

Dù là 2 trong số những nhân vật bóng đá nổi bật nhất lịch sử bóng đá nhưng HLV Mourinho chưa từng là thầy của Messi, mà chỉ thường xuyên đối đầu trong 2 thập kỷ qua.

Mối liên hệ giữa Mourinho và Messi bắt đầu từ hơn 20 năm trước, khi HLV người Bồ Đào Nha còn dẫn dắt Porto. Mourinho từng đứng bên kia chiến tuyến trong trận Messi ra mắt đội một Barcelona, khi Porto đánh bại Barca 2-0 ở một trận giao hữu năm 2003.

Sau đó, hai người có nhiều lần chạm trán khi Mourinho dẫn dắt Real Madrid còn Messi là ngôi sao số 1 của Barca.

Tổng cộng, Mourinho và Messi đối đầu 26 trận. Các đội bóng do Mourinho dẫn dắt giành 8 chiến thắng, trong khi Messi cùng các đồng đội thắng 9 trận và hai bên hòa 9 lần.

Riêng Messi đã ghi 13 bàn trong các trận đối đầu "Người đặc biệt", toàn bộ đều được thực hiện trong 17 cuộc đối đầu giữa Barca và Real Madrid. Trong giai đoạn đỉnh cao của Mourinho ở Chelsea, Messi chưa từng ghi bàn vào lưới CLB này.

Messi vừa quyết định khép lại hành trình 21 năm với đội tuyển Argentina sau khi đã trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử La Albiceleste. Anh hiện sở hữu 207 lần khoác áo đội tuyển cùng 125 bàn thắng.

Trong màu áo Argentina, Messi cũng xây dựng một bộ sưu tập danh hiệu đáng nể. Đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, bên cạnh hai danh hiệu Copa America vào các năm 2021 và 2024.

Ở tuổi 38, Messi tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026, qua đó tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Argentina tiến vào trận chung kết nhưng thất bại trước Tây Ban Nha, không thể bảo vệ chức vô địch thế giới.

Dù từng nhiều năm tìm cách hóa giải Messi, Mourinho vẫn dành cho tiền đạo Argentina sự tôn trọng đặc biệt. Với ông, Messi thuộc nhóm những cầu thủ mà bóng đá thế giới sẽ luôn nhắc đến.

"Messi đến World Cup cuối cùng khi 38 hoặc 39 tuổi và vẫn thể hiện những gì chúng ta vốn từng thấy. Có những cầu thủ mà chúng tôi luôn nhớ. Messi là một trong số đó", Mourinho nói.