Mỹ vô địch, chủ nhà Việt Nam giành á quân Pickleball World Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển pickleball Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ tại Pickleball World Cup 2026 với ngôi á quân chung cuộc nội dung Quốc gia Open cùng nhiều trận đấu ấn tượng và vô vàn cung bậc cảm xúc.

Ở trận chung kết tối 6-9, chủ nhà Việt Nam có trận đấu nhiều cảm xúc khi thua Mỹ với tỉ số 0-4.

Cặp vận động viên Ken Tâm/Sophia Huỳnh Trần thua 17-21 trước cặp Alconcel/Katerina Stewart tại trận đôi nữ. Ở trận đôi nam, Trịnh Linh Giang/Lý Hoàng Nam thua Jack Munro/Richard 10-21. Quang Dương/Sophia Huỳnh Trần thua 16-21 trước Richard/Alconcel, còn Lý Hoàng Nam/Sĩ Bội Ngọc thua Jack Munro/Katerina Stewart 14-21 ở các trận đôi nam nữ.

Đội tuyển chủ nhà Việt Nam giành á quân Pickleball World Cup 2026 trong lần đầu tiên giải đấu tổ chức tại châu Á

Tuyển Mỹ thể hiện đẳng cấp, tốc độ và sức mạnh cũng như bản lĩnh ở các trận đấu, thời khắc quyết định, giành chức vô địch thuyết phục.

Trong khi, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Australia, Hà Lan, Nhật Bản, Colombia, Chile, Cayman Islands để có tấm huy chương Bạc lịch sử tại kỳ Pickleball World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Á - nơi quy tụ gần 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đằng sau tấm huy chương Bạc là một tập thể đoàn kết, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Và trong hành trình ấy, những đại diện của Pickleball Công an nhân dân như Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Trang Huỳnh, Sophia Huỳnh Trần đã cùng các đồng đội tạo nên những dấu ấn đáng nhớ cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh 5 thành viên góp sức vào ngôi á quân hạng mục Quốc gia Open danh giá, Pickleball Công an nhân dân còn tạo dấu ấn lớn khi có 2 vận động viên trong đội hình Việt Nam Junior giành huy chương Bạc chung cuộc, hay góp 100% vận động viên giúp đội Việt Nam Kids giành huy chương Đồng.