CLB Hưng Yên muốn thăng hạng V-League ngay mùa giải đầu tiên

ANTD.VN - Ngày 4-9, CLB Hưng Yên chính thức xuất quân mùa giải 2026/27 với mục tiêu lọt top 3 và sẵn sàng chớp cơ hội thăng hạng V-League, sau khi được chuyển giao từ CLB Trẻ PVF-CAND.

Lễ xuất quân CLB Hưng Yên đánh dấu bước khởi đầu cho một mùa giải mà đội bóng đặt nhiều kỳ vọng. Sau khi tiếp quản lực lượng từng thi đấu tại giải hạng Nhất mùa 2025/26, Hưng Yên FC đang từng bước hoàn thiện đội hình với sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và các gương mặt giàu kinh nghiệm.

CLB Hưng Yên đặt mục tiêu thăng hạng V-League ngay mùa giải đầu tiên (Ảnh: Dương Thuật)

Ở mùa giải trước, lứa cầu thủ Trẻ PVF-CAND cán đích ở vị trí thứ 6 ngay trong lần đầu góp mặt tại giải hạng Nhất. Với nền tảng đó, CLB Hưng Yên tiếp tục bổ sung nhiều nhân tố đáng chú ý để nâng cao sức cạnh tranh.

Đáng chú ý là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, người đã góp công lớn giúp Bắc Ninh FC giành quyền lên V-League lần đầu tiên trong lịch sử.

Ở tuyến giữa, Hưng Yên có sự phục vụ của tiền vệ dạn dày kinh nghiệm Mạc Hồng Quân. Bên cạnh đó, đội bóng còn sở hữu ngoại binh Joseph Khalio cùng nhiều cầu thủ từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam như Lê Minh Bình, Mạc Đức Việt Anh và tuyển thủ U20 Lê Trọng Đức Vũ.

Dẫn dắt CLB Hưng Yên là HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Nhà cầm quân này từng đưa Bình Định, nay là Quy Nhơn United, giành vị trí á quân V-League 2023/24. Kinh nghiệm của HLV Bùi Đoàn Quang Huy được kỳ vọng sẽ giúp Hưng Yên tạo dựng một tập thể có tính tổ chức, bản lĩnh và đủ sức cạnh tranh trong cuộc đua thăng hạng.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Nguyễn Hải Biên khẳng định CLB Hưng Yên đặt mục tiêu lọt top 3 và sẽ nỗ lực thăng hạng V-League ngay ở mùa giải tới.