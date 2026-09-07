Phản ứng của HLV trưởng sau khi U20 Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á

ANTD.VN - HLV trưởng người Nhật Yutaka Ikeuchi gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau thất bại giải châu Á, tin tưởng vào tiềm năng phát triển của học trò, đồng thời xác nhận "chưa có kế hoạch gì tiếp theo với bóng đá Việt Nam".

Tối 6-9, trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam dù có bàn mở tỉ số trong hiệp 1 nhưng sau đó để thua chung cuộc 1-3 trước Iran. Cùng với 2 trận thua Triều Tiên 0-3 và thua Palestines 1-2 trước đó, chủ nhà U20 Việt Nam chính thức thất bại mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Phát biểu sau trận thua Iran cũng là trận đấu cuối cùng của U20 Việt Nam, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cho rằng đội nhà đã có hiệp 1 tốt nhưng đáng tiếc không duy trì được trong hiệp 2.

U20 Việt Nam thua ngược Iran 1-3, chính thức bị loại khỏi giải châu Á

HLV Yutaka Ikeuchi xin lỗi người hâm mộ, cho biết "chưa có kế hoạch gì tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam"

Không chỉ mất suất dự vòng chung kết châu Á 2027, U20 Việt Nam với việc xếp chót bảng C sau 3 trận toàn thua còn phải xuống chơi hạng thấp ở mùa tiếp theo.

"Xuống hạng là điều đáng tiếc. Chúng tôi đã muốn tránh kết cục đó, đã bước vào trận gặp Iran với tinh thần quyết tâm không để điều này xảy ra. Nhưng đôi khi mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát và chúng tôi đã không thể đạt được ý muốn. Tôi rất tiếc khi lứa này và có thể cả lứa sau cũng không thể dự vòng chung kết U20 châu Á (vào năm 2029)", ông Yutaka Ikeuchi bày tỏ và cho biết sẽ cùng học trò rút kinh nghiệm sau giải.

Nhà cầm quân người Nhật đồng thời đánh giá lứa U20 hiện tại có nhiều cầu thủ triển vọng. Tuy nhiên họ thiếu cơ hội cọ xát với những đối thủ mạnh. Theo ông, nếu được thi đấu nhiều hơn, các em sẽ còn tiến bộ.

Sau hai thất bại liên tiếp tại vòng bảng Đông Nam Á và vòng loại châu Á chỉ trong chưa đầy 3 tháng, tương lai của HLV Yutaka Ikeuchi bị đặt dấu hỏi lớn.

Nhà cầm quân người Nhật gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đội tuyển chưa thể hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời cho biết: "Hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam".