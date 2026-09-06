U20 Việt Nam trắng tay rời giải châu Á

ANTD.VN - Kịch bản mong đợi là thắng sát nút và ghi từ 3 bàn trở lên đã không thành hiện thực, chủ nhà U20 Việt Nam để thua Iran 1-3, qua đó chính thức bị loại khỏi vòng loại U20 châu Á 2027 với 0 điểm/3 trận.

Tối 6-9, trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam tiếp đối thủ mạnh Iran tại lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027.

Với hai trận thua trước đó (0-3 trước CHDCND Triều Tiên và 1-2 trước Palestine), U20 Việt Nam buộc phải thắng Iran sát nút và ghi từ 3 bàn trở lên để tìm kiếm cơ hội giành vé vớt dự vòng chung kết dành cho đội nhì bảng.

Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra.

U20 Việt Nam thua Iran 1-3, rời vòng loại châu Á với 0 điểm

Phút 41, Quốc Khánh đưa U20 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0, thắp lên tia hi vọng.

Thế nhưng chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Arian Maali gỡ hòa cho Iran. Và sau đó, lần lượt Mahan Beheshti (phút 63) và Zadeh Attar (phút 90+4) ghi bàn trên chấm 11m, giúp Iran thắng chung cuộc 3-1 và phá sản tham vọng đi tiếp của chủ nhà U20 Việt Nam.

Toàn thua 3 trận, U20 Việt Nam kết thúc vòng loại với vị trí bét bảng C. Đây là kết quả gây thất vọng nếu nhìn vào những bước tiến mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam thời gian qua, đồng thời gây bất lợi cho chính U20 Việt Nam khi AFC xét chọn các đội đủ điều kiện dự vòng loại châu Á mùa tới.