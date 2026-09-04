Đội bóng của Công Phượng nhận thất bại ngay trận ra mắt V-League

ANTD.VN - Tối 4-9, Đồng Nai FC nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước đương kim á quân Thể Công Viettel, ở vòng 1 V-League 2026/27. Trận thua ngay trong lần đầu xuất hiện cho thấy sự khắc nghiệt của sân chơi này với một CLB vừa lên hạng như Đồng Nai.

Nhờ đẳng cấp vượt trội, Thể Công Viettel chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận ngay từ khi nhập cuộc. Đội khách liên tục khai thác hai hành lang cánh, trong đó Phan Tuấn Tài hoạt động tích cực bên cánh trái.

Dù vậy, trong 45 phút đầu tiên, không bên nào tìm được đường vào khung thành đối phương.

Đồng Nai (xanh) nhận thất bại ngay khi trình làng ở V-League

Sau giờ nghỉ, Đồng Nai quyết định điều chỉnh hàng công. Phút 60, Công Phượng được tung vào sân trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Tiền đạo mang áo số 10 đồng thời nhận băng đội trưởng, với nhiệm vụ tạo ra sự khác biệt cho hàng công đội chủ nhà.

Tuy nhiên, khi Công Phượng mới xuất hiện trên sân được ít phút, Đồng Nai đã phải nhận bàn thua.

Phút 62, Trần Danh Trung, cầu thủ vừa được đưa vào sân, có pha xử lý ấn tượng trước khi thực hiện đường tạt bóng chính xác vào khu vực nguy hiểm. Ribamar chọn đúng điểm rơi, bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Đồng Nai, mở tỉ số 1-0 cho Thể Công Viettel.

Bị dẫn bàn, Đồng Nai nỗ lực đẩy đội hình lên tìm bàn gỡ. Nhưng khó khăn tiếp tục đến với đội chủ nhà ở phút 70.

Thể Công Viettel khởi đầu suôn sẻ ở mùa giải mới

Trong một tình huống tranh chấp với Nhâm Mạnh Dũng, Filip Jovic có pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giày. Sau khi xem lại tình huống qua VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ Đồng Nai.

Chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại, Đồng Nai càng gặp nhiều trở ngại trong việc tổ chức tấn công. Công Phượng và các đồng đội không có nhiều khoảng trống để phối hợp trước hàng thủ được tổ chức khá tốt của đội khách.

Ngược lại, Thể Công Viettel chủ động giảm nhịp độ trận đấu, duy trì sự chắc chắn và chờ thời cơ để tung đòn quyết định. Phút 90+1, đội bóng áo đỏ cuối cùng cũng có bàn thắng thứ hai. Danh Trung tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện quả đá phạt góc đưa bóng hướng về cột xa. Kyle Colona bật cao đánh đầu, không cho thủ môn Văn Phong cơ hội cản phá, ấn định tỉ số 2-0.

Thắng Đồng Nai 2-0 ngay trên sân khách, Thể Công Viettel có màn khởi đầu thuận lợi tại V-League 2026/27. Trong khi đó, ngày Công Phượng trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam không diễn ra như kỳ vọng khi Đồng Nai phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.