ANTD.VN - Tối 3-9, tuyển U20 Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đội bóng áo đỏ tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm, và phải trả giá bằng một trận thua đầy tiếc nuối.

Bước vào trận đấu bản lề này, cả U20 Việt Nam và U20 Palestine đều nhập cuộc thận trọng. Trong hơn 25 phút đầu, tốc độ trận đấu không cao và hai đội gần như không tạo được tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Thế trận bắt đầu cởi mở hơn sau đó. U20 Việt Nam liên tiếp có những pha bóng đáng chú ý. Phút 28, Duy Đăng nhận bóng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm bị một cầu thủ Palestine cản phá, đưa bóng đi hết đường biên ngang. Chỉ hai phút sau, Hoàng Khanh đứng khá trống trải trong vòng cấm nhưng lại sút trúng người đối phương, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

U20 Việt Nam cạn dần cơ hội dự VCK U20 châu Á (Ảnh: VFF)

Không tận dụng được thời cơ, U20 Việt Nam lập tức phải trả giá. Phút 34, sau một pha hãm thành, Tayem tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đưa U20 Palestine vượt lên dẫn 1-0.

Bước vào hiệp 2 trong thế bị dẫn bàn, U20 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình. Sau nhiều lần bỏ lỡ, U20 Việt Nam cuối cùng cũng có bàn gỡ ở phút 66, dù theo cách khá may mắn. Từ quả căng ngang bên cánh phải, Quốc Khánh bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Bóng sau đó bật ra, đập vào người thủ môn Palestine đi ngược vào lưới, giúp U20 Việt Nam san bằng tỉ số 1-1.

Bàn gỡ giúp đội bóng áo đỏ thi đấu tự tin hơn. U20 Việt Nam liên tục tìm cách khoan phá hàng thủ đối phương và tạo ra thêm nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở khâu dứt điểm.

Phút 72, xà ngang một lần nữa từ chối bàn thắng của U20 Việt Nam. Ba phút sau, Quang Anh thoát xuống trong thế khá trống trải nhưng cú sút lại đi đúng vị trí thủ môn Palestine.

Đến phút 79, Hoàng Khanh có cơ hội rất thuận lợi trong vòng cấm. Anh thực hiện cú đặt lòng nhưng bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cầu thủ U20 Việt Nam.

Không ghi được bàn trong những thời điểm có thể vượt lên, U20 Việt Nam một lần nữa phải trả giá. Phút 83, từ một pha phản công nhanh, Hamade thoát xuống và thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật, đánh bại thủ môn U20 Việt Nam, đưa Palestine dẫn 2-1.

Những phút cuối, U20 Việt Nam dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Thậm chí, đội chủ nhà còn mất người khi thủ môn Phan Đình Bách nhận thẻ đỏ.

Chung cuộc, U20 Việt Nam thua U20 Palestine 1-2 đầy tiếc nuối. Kết quả khiến U20 Việt Nam đứng cuối bảng C sau hai thất bại liên tiếp và đối diện nguy cơ không thể giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.