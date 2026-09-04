Đội hình Công an Hà Nội FC đắt giá nhất V-League 2026/27

ANTD.VN - V-league 2026/27 có tổng giá trị 50,25 triệu euro, trong đó đương kim vô địch Công an Hà Nội sở hữu đội hình đắt giá nhất giải đấu: 6,45 triệu euro, theo Transfermarkt.

Chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt vừa cập nhật giá trị Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam - V-League cùng bảng xếp hạng giá trị 14 CLB tham dự mùa giải 2026/27.

Theo đó, tính tới ngày khai mạc 4-9, V-League 2026/27 có tổng giá trị 50,25 triệu euro.

CLB Công an Hà Nội sở hữu đội hình đắt giá nhất V-League 2026/27 (tính tới ngày 4-9)

Trong đó, CLB Công an Hà Nội dẫn đầu với tổng giá trị đội hình 6,45 triệu euro (195 tỉ đồng)/27 cầu thủ. Xếp sau lần lượt là Công an TP.HCM - 6 triệu euro/28 cầu thủ; Nam Định - 5,73 triệu euro/32 cầu thủ; Thể Công Viettel - 5,38 triệu euro/32 cầu thủ... Xếp cuối là Thanh Hóa và tân binh Bắc Ninh với cùng 1,15 triệu euro. Tân binh còn lại là Đồng Nai xếp thứ 8 với tổng giá trị đội hình 2,8 triệu euro.

Cầu thủ đắt giá nhất V-League 2026/27 là tiền đạo người Romania của tân binh Đồng Nai - Andrei Ivan với giá chuyển nhượng 800.000 euro.

Xếp sau là một tiền đạo khác của Đồng Nai - Andrija Majdevac (người Serbia, 750.000 euro); trung vệ Felix Eboa Eboa - CLB Nam Định, 750.000 euro; tiền đạo Jason Cummings - CLB Công an TP.HCM, 650.000 euro; tiền vệ Stefan Mauk - CLB Công an Hà Nội, 600.000 euro...

Tiền đạo Brazil nhập tịch Nguyễn Xuân Son đắt giá thứ 6 giải đấu với 550.000 euro. Trong khi bộ đôi cầu thủ Công an Hà Nội gồm Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc là những cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất giải đấu: cùng có giá 400.000 euro.

Ở mùa giải năm nay, ban tổ chức cho phép các đội đăng ký và ra sân cùng lúc tối đa 4 ngoại binh. Riêng các đội có suất dự cúp Đông Nam Á và châu Á như Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Thể Công Viettel được đăng ký 7 ngoại binh, song cũng chỉ được ra sân tối đa 4 ngoại binh khi đá V-League.

Thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải 2026/27 sẽ mở cửa đến 30-9 để các đội bóng điều chỉnh, bổ sung lực lượng. Dự kiến từ nay tới hạn chót, giá trị toàn giải V-League cũng như giá trị đội hình từng CLB sẽ còn biến động.