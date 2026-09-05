HLV Mourinho mỉa mai pha ăn vạ của đối thủ: "Cậu ta trông như lăn ra chết"

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho cho rằng một cầu thủ Betis đã phản ứng quá mức sau pha va chạm, đồng thời khẳng định Real Madrid không xứng đáng nhận thất bại 0-1 ở vòng 4 La Liga.

Trận thua 0-1 của Real Madrid trước Real Betis ở vòng 4 không chỉ nóng bởi diễn biến trên sân, mà còn thu hút vì những phát biểu sau trận của HLV Mourinho.

Một trong những tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 54. Trung vệ Ibrahima Konate phạm lỗi với Fran Garcia, khiến cầu thủ chủ nhà ngã xuống sân và liên tục tỏ vẻ đau đớn.

HLV Mourinho nếm trái đắng đầu tiên trong nhiệm kỳ tiếp theo dẫn dắt Real (Ảnh: AS)

Konate lập tức nhận thẻ vàng. Ở phía ngoài đường biên, Mourinho tiến sát khu vực thi đấu và có phản ứng hướng về Garcia. Trọng tài Alejandro Hernandez sau đó chạy đến và rút thẻ vàng cảnh cáo "Người đặc biệt".

Sau trận, HLV Mourinho gay gắt: “Tôi không biết tại sao mình bị phạt thẻ vàng. Tôi chấp nhận. Tôi chỉ đứng bật dậy vì cậu ta (ám chỉ cầu thủ Betis) trông như đã chết ngay trước ghế ngồi của tôi”.

“Có rất nhiều người thất vọng với các tình huống, nhưng tôi không nhìn thấy và không thể bình luận. Trọng tài để trận đấu tiếp diễn và tôi thích như vậy. Sau khi thua, tôi sẽ không nói rằng chúng tôi thất bại vì một thẻ vàng”, ông thêm vào.

Theo Jose Mourinho, Real Madrid không thua vì chơi kém. Vấn đề nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và những khoảnh khắc thiếu may mắn. Đội khách tạo ra số cơ hội tương đương 3,16 bàn thắng kỳ vọng, con số cho thấy Real hoàn toàn có thể ghi khoảng ba bàn nếu tận dụng tốt những tình huống tạo ra.

“Tôi chưa thể lý giải tại sao chúng tôi lại trắng tay. Real thậm chí đã chơi một trong những trận đấu tốt nhất từ đầu mùa. Tôi không có gì phải phàn nàn về thái độ của bất kỳ cầu thủ nào. Ngược lại, tất cả đều đã tận hiến. Chúng tôi rõ ràng xứng đáng thắng. Nhưng sự xứng đáng này không đủ mang lại điểm số”, Mourinho nói.

Bên cạnh những lời bảo vệ dành cho học trò, Mourinho cũng thừa nhận Betis có sự tinh quái mà Real Madrid còn thiếu. “Các cầu thủ Betis tinh quái hơn Real, vì chúng tôi còn khá ngây thơ. Chúc mừng Betis. Họ chơi để có một trận hòa và trúng độc đắc với chiến thắng”, HLV Real tiếp tục mỉa mai.

Thất bại này cũng là trận thua đầu tiên của Real Madrid kể từ khi Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng. Trước đó, Real toàn thắng cả ba vòng đầu La Liga.