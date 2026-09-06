Thiếu tiền trả nợ, Thái Lan 'cắt' VAR ở giải chuyên nghiệp

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan thông báo hủy bỏ việc sử dụng công nghệ VAR tại giải Thai League 2 vì muốn dùng kinh phí đó để trả nợ.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), giải Thai League 2 (giải đấu lớn thứ hai trong hệ thống chuyên nghiệp quốc gia Thái Lan, tương đương giải hạng Nhất quốc gia Việt Nam) mùa giải 2026/27 sẽ ngừng sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR).

VAR sẽ được sử dụng trong 5 trận đấu quan trọng cuối cùng của giải và vòng play-off thăng hạng.

Chủ tịch FAT Madam Pang từng tuyên bố áp VAR cho cả 3 giải chuyên nghiệp quốc gia Thái Lan, song kế hoạch chưa thể triển khai vì thiếu tiền

"Nguyên nhân là do tình hình tài chính hiện tại của FAT, khi họ vẫn còn khoản nợ hơn 200 triệu baht phải trả cho Siam Sport, sau vụ thua kiện bị Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên phải bồi thường 360 triệu baht, bắt đầu từ đầu năm 2025", tờ Daily News thông tin.

FAT thua kiện Siam Sport (Tập đoàn truyền thông nắm bản quyền Thai League từ FAT) vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng bản quyền truyền hình sai luật khi đối tác không hề có vi phạm.

Theo Daily News, chi phí triển khai VAR tại giải Thai League 2 cho cả mùa giải tiêu tốn tới 20 triệu baht. Do đó, FAT phải tìm cách giảm chi phí và sử dụng số tiền đó để trả nợ cho đối tác. Nếu không, điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn chi cho các giải đấu khác.

Trước đó vào tháng 2-2024, Chủ tịch FAT Madam Pang từng tuyên bố sẽ áp dụng VAR ở cả Thai League 2 và Thai League 3, sau khi áp dụng thành công tại Thai League 1. Tuyên bố này khi ấy nhằm giúp Thái Lan trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên áp dụng VAR ở tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Tuy nhiên ngay sau đó, FAT xác nhận chưa thể áp dụng đại trà VAR tại Thai League 3 do không đáp ứng được chi phí kỹ thuật, hạ tầng. Còn với Thai League 2, sau mùa đầu áp dụng đã buộc phải cắt VAR ở mùa 2026/27 này, vì thiếu tiền.

Riêng giải vô địch quốc gia - Thai League 1 vẫn áp dụng VAR như mùa trước.