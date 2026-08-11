Sân Mỹ Đình đông khán giả nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - ASEAN Football thống kê lượng khán giả trung bình đến sân nhà cổ cũ các đội tuyển tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, trong đó sân Mỹ Đình dẫn đầu với 25.599 người xem/trận.

Theo thống kê, có 31.569 người đã tới sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam đấu Singapore và 19.628 người tiếp lửa thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận gặp Campuchia. Trung bình, mỗi trận có 25.599 người cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu sân nhà - cao nhất vòng bảng.

Xếp sau là Indonesia, với 22.485 người tới sân Pakansari cổ vũ đội bóng xứ vạn đảo ở trận thắng Campuchia 5-1, và 27.265 người chứng kiến trận thua Việt Nam 0-3. Trung bình, mỗi trận sân nhà của Indonesia có 24.875 người xem trực tiếp.

Đứng vị trí thứ 3 là Campuchia với trung bình 17.169 người/trận sân nhà. Tiếp đó là Thái Lan (14.532 người/trận), Malaysia (11.389 người), Myanmar (11.050 người)..., xếp chót là Timor Leste (đội bóng phải nhờ sân Chonburi - Thái Lan làm sân nhà) với 192 khán giả/trận.

Tuyển Việt Nam có lượng khán giả tới sân cổ vũ nhiều nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2026

Những thống kê trên phản ánh sự quan tâm của người hâm mộ với đội tuyển và với giải đấu. Sức hút của ASEAN Cup 2026 ít nhiều bị ảnh hưởng khi giải đấu diễn ra ngay sau bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2026, và một số đội tuyển không cử lực lượng mạnh nhất.

Dù vậy, các quốc gia khu vực nổi tiếng với yêu bóng đá như Việt Nam, Indonesia vẫn ghi nhận những con số ấn tượng về lượng khán giả tới sân ở vòng bảng.

Các trận đấu loại trực tiếp như bán kết, chung kết chắc chắn sẽ hút lượng khán giả cao hơn. Riêng tại Việt Nam, vé online trận bán kết lượt về thầy trò Kim Sang-sik tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 19-8 đã được bán hết trước 10 ngày bóng lăn, chỉ sau ít giờ mở bán.