Video Công an Hà Nội FC mở tỉ số trước Adelaide United

ANTD.VN - Dù phải chơi trên sân đối phương trong bối cảnh thiếu một số trụ cột và chịu nhiều sức ép tấn công của Adelaide United (Australia), song CLB Công an Hà Nội xuất sắc có bàn mở tỉ số. Phút 41, tận dụng sai lầm của hậu vệ chủ nhà, tiền đạo người Togo David Henen đã thoát xuống tung cú sút hạ gục thủ môn Joshua Smits giúp đại diện Việt Nam dẫn trước 1-0 trong trận play-off tranh suất dự AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) 2026/27.