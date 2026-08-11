An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Video Công an Hà Nội FC mở tỉ số trước Adelaide United

Băng Tâm

ANTD.VN - Dù phải chơi trên sân đối phương trong bối cảnh thiếu một số trụ cột và chịu nhiều sức ép tấn công của Adelaide United (Australia), song CLB Công an Hà Nội xuất sắc có bàn mở tỉ số. Phút 41, tận dụng sai lầm của hậu vệ chủ nhà, tiền đạo người Togo David Henen đã thoát xuống tung cú sút hạ gục thủ môn Joshua Smits giúp đại diện Việt Nam dẫn trước 1-0 trong trận play-off tranh suất dự AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) 2026/27.

Tin liên quan

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng