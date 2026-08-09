Chelsea thoát thua đội bóng mạnh nhất Malaysia

ANTD.VN - Johor Darul Ta'zim - đội bóng số 1 Malaysia thời gian gần đây vừa gây sốc khi buộc Chelsea phải cầm hòa với tỉ số 3-3 trên sân Sultan Ibrahim Larkin tối 9-8. Đại diện của Đông Nam Á không chỉ chơi sòng phẳng trước nhà đương kim vô địch thế giới mà còn hai lần vượt lên dẫn trước, để rồi đánh rơi chiến thắng vì một pha phản lưới.

Dù chỉ là trận giao hữu, màn trình diễn của Johor Darul Ta'zim vẫn khiến người hâm mộ Đông Nam Á tự hào khi đội bóng này ở rất gần một chiến thắng lịch sử trước đối thủ hùng mạnh đến từ Premier League, và còn là đương kim vô địch FIFA Club World Cup.

Ngay phút 14, từ pha phối hợp sắc nét, Marcos Guilherme kiến tạo thuận lợi để Arif Aiman Hanapi tung cú dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho đội bóng Malaysia ngay ở cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Johor (hồng) khiến Chelsea vất vả (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng giúp JDT thi đấu đầy hưng phấn, trong khi Chelsea buộc phải gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Đội bóng thành London kiểm soát khoảng 60% thời lượng bóng trong hiệp một nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đội chủ nhà.

Phải đến phút 42, Chelsea mới tìm được bàn gỡ khi Liam Delap thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước giờ nghỉ

Phút 62, Liam Delap hoàn tất cú đúp bằng cú dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11m, giúp đội bóng Anh lần đầu vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ tồn tại đúng ba phút. Óscar Arribas Pasero ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau một pha phối hợp nhanh của JDT, khiến bầu không khí trên sân Sultan Ibrahim Larkin bùng nổ.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối trận. Phút 86, Bergson tận dụng thành công cơ hội trong vòng cấm để đưa Johor Darul Ta'zim vượt lên dẫn 3-2, khiến khán đài như vỡ òa.

Delap ghi cú đúp nhưng đều từ chấm 11m (Ảnh: Getty Images)

Đứng trước nguy cơ nhận thất bại, Chelsea lập tức tăng cường sức tấn công bằng việc tung Mykhaylo Mudryk vào sân. Sức ép liên tục của đội khách cuối cùng cũng mang lại kết quả, nhưng theo cách mà chính các cầu thủ JDT không mong muốn.

Phút 89, trong nỗ lực cản phá, trung vệ Cristian Glauder vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Chelsea gỡ hòa 3-3. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, khép lại màn rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn.

HLV Xabi Alonso còn rất nhiều việc phải làm (Ảnh: Getty Images)

Dù chỉ giành được một trận hòa, Johor Darul Ta'zim vẫn rời sân trong tiếng vỗ tay của hàng vạn cổ động viên. Trong khi đó, với Chelsea, tỉ số hòa 3-3 trước một CLB Đông Nam Á là lời cảnh báo nghiêm túc cho thầy trò HLV Alonso trước khi bước vào mùa giải mới.