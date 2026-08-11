Ba liên đoàn bóng đá châu lục cáo buộc FIFA 'lừa dối', vi phạm lòng tin

ANTD.VN - Ba tổ chức quản lý bóng đá hàng đầu tại châu Âu, Bắc - Trung Mỹ và châu Á đã đồng loạt chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino, cho rằng kế hoạch gần đây nhằm bán một phần quyền lợi liên quan đến World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân là hành động “vi phạm nghiêm trọng lòng tin”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Trong một “thư ngỏ gửi gia đình bóng đá” được công bố ngày 10-8, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá Bắc - Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chỉ trích mạnh mẽ cách điều hành của ông Infantino.

Theo các liên đoàn, bóng đá “không thuộc về bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào” mà thuộc về các cầu thủ, người hâm mộ, câu lạc bộ, các liên đoàn thành viên và những tổ chức được giao trách nhiệm bảo vệ tương lai của môn thể thao này.

Ba tổ chức nói trên cho rằng, khi lòng tin bị phá vỡ bởi sự “lừa dối” và một cá nhân đặt mình lên trên tập thể đã trao quyền cho mình, trách nhiệm quản trị bóng đá đã không còn được thực hiện đúng nghĩa.

Động thái trên đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc khủng hoảng tại FIFA sau khi kế hoạch bán quyền lợi liên quan đến World Cup cho các nhà đầu tư vốn tư nhân thất bại.

UEFA, CONCACAF và AFC cho rằng, kế hoạch này không đơn thuần là một sai sót về thủ tục hay truyền thông mà là “một thất bại nghiêm trọng về phán đoán” và “sự vi phạm căn bản lòng tin” đối với những tổ chức mà FIFA có trách nhiệm phục vụ.

Các liên đoàn cũng chỉ trích cuộc họp xử lý khủng hoảng của FIFA tại Morocco. Theo thư ngỏ, chỉ có một quan chức được bầu tham dự cuộc họp, trong khi các thành viên Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên không được mời. Thành phần tham dự chủ yếu là các lãnh đạo cấp cao do FIFA tuyển dụng.

Trước đó, FIFA thừa nhận sai sót liên quan đến kế hoạch trên và cho biết các lãnh đạo cấp cao tại cuộc họp ở Morocco tái khẳng định sự ủng hộ đối với ông Infantino. Tuy nhiên, ba liên đoàn cho rằng phản ứng này chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Liên đoàn Bóng đá Na Uy đã kêu gọi ông Infantino từ chức, trong khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) rút lại sự ủng hộ đối với việc ông tái tranh cử vào tháng 3 năm sau. UEFA trước đó thậm chí đề cập khả năng tẩy chay World Cup và các giải đấu khác của FIFA.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-8 công khai lên tiếng bảo vệ ông Infantino, cho rằng FIFA sẽ phạm “một sai lầm khủng khiếp” nếu cân nhắc thay thế nhà lãnh đạo này. Ông Trump ca ngợi thành công thương mại của World Cup dưới thời Chủ tịch FIFA đương nhiệm.

Tuy nhiên, UEFA, AFC và CONCACAF khẳng định lập trường chung của họ xuất phát từ trách nhiệm bảo vệ môn thể thao này, đồng thời kêu gọi khôi phục sự đoàn kết trong hệ thống bóng đá quốc tế.

“Bóng đá luôn có sức mạnh từ sự đoàn kết. Chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết đó được tôn trọng ngay lúc này”, bức thư nêu, đồng thời kêu gọi một bộ máy lãnh đạo “phục vụ bóng đá, thay vì tìm cách điều khiển bóng đá”.