CLB Công an Hà Nội đánh bại Adelaide Utd, đại diện Việt Nam dự C1 châu Á 2026/27

ANTD.VN - Chiều 11-8, dù phải chơi trên sân khách trong tình cảnh chịu nhiều tổn thất lực lượng và sức ép từ Adelaide Utd (Australia), song thầy trò HLV Mano Polking đã xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên giành quyền dự C1 châu Á kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức, tên gọi mới.

Lịch sử bóng đá Việt Nam từng ghi nhận một số đội bóng dự Cúp C1 châu Á giai đoạn 2002-2024 khi giải còn tên gọi AFC Champions League. Tuy nhiên kể từ khi giải đổi tên thành AFC Champions League Elite, thay đổi thể thức với sức cạnh tranh khốc liệt hơn, chưa đại diện nào của Việt Nam góp mặt.

Mùa giải 2026/27, Việt Nam được phân bổ 1 suất dự trận play-off tranh suất dự vòng bảng AFC Champions League Elite dành cho đội vô địch V-League 2025/26.

CLB Công an Hà Nội nhận vinh dự và trọng trách lớn lao này. Trước trận, thầy trò HLV Polking dành sự tôn trọng đối thủ - CLB Adelaide Utd (Australia), đồng thời cũng tự tin khẳng định quyết tâm làm nên lịch sử cho CLB và cho bóng đá Việt Nam.

Bất chấp việc thiếu hụt lực lượng do một số cầu thủ đang làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026 và chịu sức ép lớn từ chủ nhà Adelaide Utd, CLB Công an Hà Nội tỏ ra "biết mình biết người" với một chiến thuật hợp lý và hiệu quả.

CLB Công an Hà Nội đánh bại chủ nhà Adelaide Utd, xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League Elite 2026/27 (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Sau thời gian phòng ngự chủ động chờ thời cơ, phút 41, tiền đạo tân binh người Colombia - Brayan Perea có đường kiến tạo vượt tuyến cho một tân binh khác là tiền đạo người Togo - David Henen băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Adelaide Utd, mở tỉ số cho CLB Công an Hà Nội.

Thế trận chủ động tiếp tục được đại diện Việt Nam duy trì ở hiệp 2, trong khi Adelaide Utd vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành CLB Công an Hà Nội và trước sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Filip.

Phút 64, bộ đôi tiền đạo tân binh Brayan Perea và David Henen tiếp tục tỏa sáng. Lần này Henen đóng vai kiến tạo khi căng ngang thuận lợi cho Perea chọn vị trí thông minh rồi dứt điểm kỹ thuật, đưa CLB Công an Hà Nội vươn lên dẫn 2-0.

Khoảng 30 phút cuối trận, Adelaide Utd có nhiều thay đổi nhân sự song vẫn không thể phá vỡ thế bế tắc, chấp nhận thua chung cuộc 0-2 và nhìn CLB Công an Hà Nội giành tấm vé dự C1 châu Á 2026/27.

Như vậy, CLB Công an Hà Nội xuất sắc trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam giành quyền dự Cúp C1 châu Á kể từ khi giải đấu số 1 châu lục áp dụng tên gọi và thể thức mới.

Đây là thành tích ấn tượng của đội bóng ngành Công an, sau chuỗi thành tích ấn tượng: Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25; vô địch V-League 2023, 2025/26; vô địch Cúp quốc gia 2024/25... chỉ trong vòng 4 năm kể từ khi trở lại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Mùa giải 2026/27 sẽ cực kỳ sôi động với Nguyễn Filip cùng đồng đội khi cùng lúc tham dự 4 đấu trường: C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia.

Ngày 30-8 tới, CLB Công an Hà Nội - đương kim vô địch V-League sẽ bắt đầu mùa bóng quốc nội 2026/27 bằng trận tranh Siêu cúp với đương kim vô địch Cúp quốc gia - CLB Công an TP.HCM.