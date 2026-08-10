Malaysia "không có gì để mất" khi đấu tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Thừa nhận đội nhà yếu hơn ứng viên vô địch tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh sẽ cùng Malaysia nhập trận bán kết với tinh thần "không có gì để mất".

"Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, còn chúng tôi yếu thế hơn. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và phân tích các trận đấu gần đây của họ, nâng cao cường độ thi đấu và cải thiện khả năng xử lý áp lực. Các cầu thủ Malaysia không có gì để mất", HLV Tan Cheng Hoe nói trước trận bán kết ASEAN Cup 2026.

Malaysia vào bán kết với tư cách nhì bảng B, trong khi đương kim vô địch Việt Nam nhất bảng A. Hai đội gặp nhau lượt đi trên sân Kuala Lumpur ngày 16-8 và lượt về tại Mỹ Đình ngày 19-8.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia không có sự chuẩn bị tốt nhất lẫn lực lượng mạnh nhất cho giải đấu năm nay, vì vậy, việc vào tới bán kết đã là một thành công. Nhờ đó, đội bóng này không chịu áp lực thành tích ở bán kết.

HLV Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia "không có gì để mất" khi đấu Việt Nam (Ảnh: NT Malaysia)

New Straits Times cho biết suốt 12 năm qua, hai đội tuyển gặp nhau 10 lần, Malaysia hòa 1 và thua tới 9. Lần gần nhất Malaysia thắng được Việt Nam là bán kết lượt về AFF Cup 2014, với tỉ số 4-2 trên sân Mỹ Đình.

Trước thống kê bất lợi trên, HLV Tan Cheng Hoe - người từng góp mặt 6 trong 10 trận không thắng Việt Nam trên cương vị HLV trưởng lẫn trợ lý - thừa nhận sự khó khăn khi đối đấu Việt Nam đã lặp lại nhiều năm trở thành "truyền thống".

"Nhưng chúng ta phải tin vào chính mình", ông Tan tự lên dây cót tinh thần cho toàn đội và cả bản thân mình.

Pavithran - tiền vệ cánh 21 tuổi, người ghi bàn thắng duy nhất giúp Malaysia vượt qua Philippines để vào bán kết - tuyên bố sẽ cùng đồng đội dốc toàn lực cho trận đấu với Việt Nam.

"Chúng ta cần hồi phục đúng cách, tập luyện chăm chỉ và tập trung tối đa cho trận đấu. Chiến thắng tất cả trận đấu là mục tiêu duy nhất của chúng tôi", Pavithran nói.